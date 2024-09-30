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Aylık 70 bin lira ve 30 gb internet! Maaşları altınla yarışır... Tüm ihtiyaçları işverene ait! Çoban bulamadıkları için hayvanlarını satıyorlar

30.09.2024 13:29
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Şehirleşmenin artmasıyla beraber çobanlık genç nesiller tarafından tercih edilmemeye başlandı. Hayvan sahipleri çoban bulamadıkları için problem yaşarken çoban maaşları asgari ücretin neredeyse 4 katından fazla oldu. Aylık olarak internet paketi imkanı da sunan hayvan sahipleri yeni neslin bu mesleğin tercih etmemesinden dert yanıyor.

Geleneksel meslek olan çobanlık, şehirleşmenin etkisiyle unutulmaya yüz tuttu. Üreticiler çoban bulamadıkları için büyük sıkıntı yaşarken çobanlık mesleğinin maaşı dudak uçuklattı. Aylık 70 bin lira maaş ile beraber üretici tarafından yeme-içme, barınma ve kıyafeti karşılanan çobanlar ayrıca aylık 30 gb internet de talep ediyor.

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ÇOBAN BULAMADIĞI İÇİN HAYVANLARINI SATTI!

Önceden 500 küçükbaş hayvanı bulunan ve çoban bulamadığından dolayı hayvanlarından yarısından fazlasını satan Nurettin Çelenk, geriye kalan hayvanlarına kendisi çobanlık yapıyor. Altını bulabildiklerini fakat çobanı bulamadıklarını dile getiren Çelenk, önceden kontör isteyen çobanların artık internet talep ettiklerini söyledi.

TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAMALARINA RAĞMEN BULAMIYORLAR

Şavak aşiretinin genelinin hayvancılık ile uğraştığını belirten Nurettin Çelenk, ''Son dönemlerde çobanlardan dolayı bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Paramızda para etmeyecek duruma geldi. Şuanda çobana 70 bin lira aylık veriyoruz. Aydan aya 30 GB internet de veriyoruz. Yemesi, içmesi, barınması ve giymesi bize ait. Bu şekilde olmasına rağmen yine de bulamıyoruz. Hal böyle olunca zor durumda kalan hayvanını satıyor. Benim 500 koyunumu vardı ama şuanda 150 koyun var. Kendi imkanlarım ile bakıyorum ve kendim çobanlık yapıyorum” dedi.

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"ÇOBANLARIN ÜCRETİ ALTINLA YARIŞIYOR"

Çobanın kendileri için çok önemli olduğunu ve çobansız yapamadıklarını dile getiren Çelenk, “500 koyunu nasıl sağacak ve güdecek. Gençlerimizden kimse yapmıyor. Sadece bizim gibi orta yaş yapıyor. Biz küçüklükten seviyoruz. Bir türlü bırakamıyoruz. Aşiretimiz çok geniş. Elazığ, Tunceli, Erzincan üçgeninde ikametgah ediyor. Çobanın masrafı her şeyi geçti. Çoban bu sene altınla yarışıyor. Biz altın alamıyoruz. Adam aylığı ile bizden fazla altın alıyor. Bir memurdan fazla para alıyor. Net 70 bin lira alıyor. Artık çoban altın değerinde. Altını bulabiliyorsun ama çobanı bulamıyorsun” diye konuştu.

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ARTIK İNTERNET PAKETİ İSTİYORLAR!

Çobanların önceden kontör istediklerini fakat son zamanda internetin çıktığını aktaran Çelenk, ''Benim aylık 30 GB internetim olacak diyor. Ben ayda 30 GB internet kullanmıyorum. Adam gelmiş bana ağalık yapıyor. Çünkü haklı, çaresiziz. Adam ne dese biz kabul diyoruz. Zor bir meslek. Dağda, bayırda, yağışta, karda uğraşıyorsun. 50 yaşına gelen dizim, kolum ağrıyor demeye başlıyor. Adamın yatağı keçesi. Ben 5 yaşından bu yana çobanım. Bu mesleğe 50 senemi verdim'' şeklinde konuştu.
(İHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çoban Elazığ
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