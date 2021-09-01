Aylık geliri 852 liranın altında olan vatandaşlara ödeme! İki ayda bir 650 lira ödeniyor

Bunlardan biri de eşi vefat eden ve hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan kadınlara yapılıyor. Bu hâldekilere iki ayda bir 650 Türk lirası ödeniyor. Yardım alabilmek için kadının emekli maaşının olmaması ve boşanmamış olması gerekir. Hanedeki kişi başı gelirin 852 Türk lirasının üzerine çıkması hâlinde ödeme kesiliyor.

827 TL 65 YAŞ AYLIĞI

Bu yardımlardan en öne çıkanlardan biri ise 65 yaş aylığıdır. Buna ‘2022 aylığı’ ismi de veriliyor. Hemen hemen 800 bin vatandaş, bu yardımlardan yararlanıyor. 827 Türk lirası olan 65 yaş aylığını alabilmek için 3 şart var. Bunlar; ‘gelir’, ‘yaş’ ve ‘sosyal güvence’. Yani sosyal güvence (maaş, nafaka gibi) bulunmayacak, 65 yaş dolmuş olacak. Hanedeki kişi başına gelir ise 852 Türk lirasının altında olacak.

BAŞKA ÖDEMELER

Bin 797 Türk liralık evde bakım parası, yüzde 50 ve üzeri engelli raporu olan yakınının bakımını üstlenenlere ödeniyor. Maaş için hanedeki kişi başına gelirin bin 704 Türk lirasını aşmaması şartı aranıyor. Zorunlu askerlik hizmetini sürdüren, muhtaç er ve erbaşların ailelerine aylık 400 Türk lirası olmak üzere 2 ayda toplam 800 Türk lirası ödeniyor

Yardım 12 ay boyunca devam ediyor. Öte yandan 18 yaşından küçük muhtaç asker çocuğuna da iki ayda 300 Türk lirası veriliyor. 2021 yılı için gelir sınırı şartı 981 Türk lirası…

Babası veya annesi olmayan (yetim) muhtaç çocuklarla yüzde 40 ve üzeri engeli olanlara Vakıflar Genel Müdürlüğü her ay bin 125 Türk lirası maaş ödüyor. Aylık ortalama gelirin muhtaç aylığı miktarını (Bin 125 Türk lirası) geçmemesi şartı bulunuyor.

ENGELLİLER İÇİN NE KADAR?

Engelli aylığı bağlanacak vatandaşların yaşadığı hanedeki kişi başına düşen gelirin 852 Türk lirasından az olması şartı aranıyor. Buna göre ödemeler şu şekilde:

18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu olan yoksul ailelere yapılan aylık ödemeler 659 Türk lirası. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen yüzde 40-69 oranında engelli yoksul kişilere ödenen aylık yardım da 659 Türk lirası.

Başkasının yardımı olmadan hayatını sürdüremeyecek seviyede en az yüzde 70 engelli bulunan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük yoksul vatandaşlara ayda 990 Türk lirası (üç aylık 2 bin 970 Türk lirası) ödeniyor.

Silikozis hastalığına yakalanandan meslekte kazanma kaybı yüzde 15-34 arasında bulunanlara bin 426 Türk lirası; yüzde 35-54 arasındakilere bin 631 Türk lirası; yüzde 55’in üzerinde bulunanlara da bin 816 Türk lirası ödeniyor.



