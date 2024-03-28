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Aylık ortalama işgücü maliyeti 11 bin 602 TL oldu

28.03.2024 11:05
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İşgücü Maliyeti İstatistikleri sonuçlarına göre 2022 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 11 bin 602 TL olarak gerçekleşti. İş gücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör finans ve sigorta faaliyetleri oldu.

Aylık ortalama işgücü maliyeti 11 bin 602 TL oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı İşgücü Maliyeti İstatistikleri’ni açıkladı. İşgücü Maliyeti İstatistikleri sonuçlarına göre 2022 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 11 bin 602 TL olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜ MALİYETİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU SEKTÖR FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ OLDU

Finans ve sigorta faaliyetleri (K) sektörü, 28 bin 790 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör oldu. Bu sektörü, 23 bin 29 TL ile bilgi ve iletişim (J) ve 18 bin 774 TL ile kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor (R) sektörleri izledi. İnşaat (F) sektörü ise 6 bin 621 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en düşük olduğu sektör oldu. Bu sektörü 7 bin 508 TL ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri (I) ve 8 bin 89 TL ile gayrimenkul faaliyetleri (L) sektörleri takip etti.

İŞGÜCÜ MALİYETİ BİLEŞENLERİ İÇİNDE BRÜT KAZANCIN PAYI YÜZDE 86,8 OLDU

İşgücü maliyeti içinde brüt kazancın payı yüzde 86,8, sosyal güvenlik ödemelerinin payı yüzde 13,0 ve diğer işgücü maliyeti ödemelerinin payı yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.

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ÇALIŞILAN SÜRELER İÇİN YAPILAN DÜZENLİ ÖDEMELERİN KAZANÇ İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 79,3 OLDU

Çalışılan süreler için yapılan düzenli ödemeler yüzde 79,3’lük oranla kazanç bileşenleri içinde en büyük paya sahip oldu. Çalışılan süreler için yapılan düzensiz ödemelerin payı yüzde 9,8 olarak gerçekleşirken çalışılmayan süreler için yapılan ödemelerin payı yüzde 8,2 oldu. 2020 yılında yüzde 0,5 olan ayni ödemelerin kazanç içindeki payı 2022 yılında yüzde 2,3 olarak gerçekleşti. Tasarruf sandıklarına yapılan ödemelerin payı ise yüzde 0,4 oldu.

SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ İÇİNDE ZORUNLU ÖDEMELERİN PAYI YÜZDE 85,7 OLDU

Sosyal güvenlik ödemeleri içinde en büyük payı yüzde 85,7 oranıyla zorunlu sosyal güvenlik ödemeleri alırken, gönüllü sosyal güvenlik ödemelerinin oranı yüzde 0,6 gerçekleşti. 2020 yılında yüzde 10,7 olan kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinin oranı ise 2022 yılında yüzde 13,8 olarak gerçekleşti.

(İHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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maliyet tüik
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