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Aylıkları 30 bin liraya geliyor! Sayıları her geçen gün azalıyor... 'Bizden başka kalmadı, 7-8 kişi kaldık'

14.07.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat’ta günlüğü 800 ila 1000 lira arasında değişen ancak her geçen gün sayıları azalan tırpan işçilerinin yeşil mercimek hasadı mesaisi başladı. Tırpan işçilerinin sayısının, teknolojisinin gelişmesiyle beraber günden güne azaldığı belirtildi. İşçiler "Tırpan ile hasat yapan çok fazla kimse kalmadı. Bu iş çok zor" ifadelerini kullandı.

Aylıkları 30 bin liraya geliyor! Sayıları her geçen gün azalıyor... 'Bizden başka kalmadı, 7-8 kişi kaldık'

Türkiye’de yeşil mercimek üretiminde ilk sıralarda yer alan Yozgat’ta çiftçiler, hasat sezonunu açtı. Kimi çiftçi makine yardımıyla yeşil mercimek hasadı yaparken, kimileri de geleneksel yöntemlerle tırpan yardımıyla hasada başladı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sayıları günden güne azalan ve geçimlerini tırpan işiyle sağlayan işçilerin de yeşil mercimek hasadıyla birlikte zorlu mesaileri başladı. Sabahın erken saatlerinde işe başlayan tırpan işçileri, 30 dereceyi bulan sıcak havanın altında çalışmaya devam ediyor. Günlüğü 800 ila bin lira arasında değişen yevmiye ile çalışan tırpan işçileri, Yozgat’ın merkeze bağlı Çalatlı köyünde bereketli topraklarda rızıklarını çıkarıyor.

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"BU YIL YÜKSEK VERİM BEKLİYORUZ"

Çalatlı köyünde 40 dönüm alana yeşil mercimek ektiğini belirten 63 yaşındaki Bünyamin Ayverdi, 20 yaşından bu yana çiftçilikle uğraştığını söyledi. Ayverdi, “Arpa, buğday, mercimek, nohut ekiyoruz. Çok uzun yıllardır tırpan ile hasat yaptırıyoruz. Sadece ekinlerimizi biçere veriyoruz. Makine alamıyoruz. 40 dönüm alana yeşil mercimek ektim, yağışlarla birlikte geçen yıla oranla bu yıl mercimekten yüksek verim bekliyoruz” dedi.

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"TIRPAN İLE HASAT YAPAN ÇOK FAZLA KİMSE KALMADI"

Yozgat’ın Yazıpınar köyünden Çalatlı köyüne yeşil mercimek hasadı için geldiğini söyleyen tırpan işçisi 56 yaşındaki Hıfzı Erdoğan ise çocukluktan beri tırpan ile hasat yaptığını ifade etti. Erdoğan, “Biz tırpan ile hasadı çocukluktan beri yapıyoruz. Tırpan ile hasat yapan çok fazla kimse kalmadı. Bu iş çok zor. Tırpanla hasat makineye göre biraz daha uygun. Makinede çalışan işçi çok oluyor, maliyeti de yüksek. Onun için tırpan ile hasadı tercih ediyorlar” şeklinde konuştu.

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GÜNLÜK BİN TL'YE ÇALIŞIYORLAR

Yeşil mercimek hasadı için Çalatlı köyüne gelen 52 yaşındaki İdris Altınok da, “Bizden başka tırpancı kalmadı, 7-8 kişi kaldık. Artık tırpanla biçen çok olmuyor. Eskiden mercimeği elleriyle yolarlardı. Tırpanla şimdi daha kolay. Bir günde bir kişi tırpanla 2.5 dönüm hasat yapar, daha da fazla biçemez. Günlüğümüz 800-bin lira arasında değişiyor, Rabbim bereket versin” dedi. (İHA)

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Yozgat aylık hasat

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