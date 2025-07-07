Ayşe Barım davasında flaş karar: 6 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı! Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nejat İşler, Zafer Algöz...

Son dakika… Menajer Ayşe Barım davasında mahkeme ara kararını açıklarken; Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmut Günsür, Nejat İşler, Zafer Algöz ve Enver Aysever hakkında zorla getirme kararı verildi!

ÜNLÜ İSİMLERE ZORLA GETİRME KARARI

Magazin dünyası Ayşe Barım soruşturmasıyla ilgili süreci yakından takip ediyor. Ayşe Barım, cezaevinde olduğu için özgürlüğünden mahrum bırakıldığını Gezi Parkı eylemlerini planlamadığını söylese de tutukluluk devamına karar verildi.

Ara karar sonrası aralarında 6 ünlü ismin de olduğu 12 kişi hakkında zorla getirme kararı verildi.