FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Az ekiyorduk para kazanıyorduk! Şimdi çok ekiyoruz ama...' 5 katına satılıyor

'Az ekiyorduk para kazanıyorduk! Şimdi çok ekiyoruz ama...' 5 katına satılıyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
08.12.2024 09:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarlada kilosu 8 lira olan havuç pazarda 45 lira! Ankara’nın Beypazarı ilçesinde çiftçilik yapan Ali Osman Bozkaya, "Tüccarlar ortalama 8 liranın altına düşen havuca para vermez. 8 liraya alıyorsa eğer bu seneki piyasası 45 ila 60 lira arasında. Bunun maliyeti asgari 25 lira. Fazlası var eksiği yok" dedi. Bozkaya "Önce az ekiyorduk para kazanıyorduk. Şimdi çok ekiyoruz para kazanamıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Az ekiyorduk para kazanıyorduk! Şimdi çok ekiyoruz ama...' 5 katına satılıyor

Türkiye’nin havuç üretiminin yaklaşık yüzde 40’ının karşılandığı 50 bin nüfuslu Beypazarı ilçesinde başta havuç olmak üzere pek çok sebze ve meyve üretiliyor. İlçe halkının yüzde 30’u geçimini tarımdan sağlıyor. Havuç deyince akla gelen ilk yerlerden biri olan Beypazarı’nda neredeyse yılın 365 günü havuç üretimi gerçekleştiriliyor. Rakımı yüksek olan yerlere de sahip olan Beypazarı’nda yüksek ve alçak bölgelere göre hasat zamanı farklılık gösteriyor.

Ekran görüntüsü 2024-12-08 091337

Beypazarı’nda en çok rağbet gören kışlık havucun hasadı yüzlerce işçinin tarlaya inmesiyle başladı. Günün ilk ışıklarıyla tarlada çalışmaya başlayan mevsimlik işçiler, havuçların sökümünü yaparak torbalara koyuyor. Toplanan havuçlar, yıkama tesislerine gönderiliyor. Tesislerde önce geniş bir havuzda kaba temizliği yapılan havuçlar, daha sonra yıkama makinesinden geçerek, paketleme kısmına ulaşıyor. Burada havuçlar iri, kıtır ve kırık olarak üçe ayrılıyor. Ayrılan havuçlar kullanım amaçlarına göre farklı kasalara koyuluyor. Üreticiler, hasat ettikleri ürünleri ilerleyen dönemlerde talebe göre piyasaya sunmak için soğuk hava depolarında muhafaza ediyor. Tüm bu işlemlerin gerçekleştiği Beypazarı havucu, vatandaşların sofralarına yılın 12 ayı ulaştırılıyor.

AW345266_01

"AZ EKİYORDUK KAZANIYORDUK, ÇOK EKİYORUZ KAZANAMIYORUZ"

Beypazarı’nda 40 yıldır çiftçilik yapan Ali Osman Bozkaya İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu işi 1984’ten bu yana yapıyorum. O zamanlar az yapıyorduk ama şimdi çoğalttık. Şimdi zorlanıyoruz, su azaldı. İmkanlar zorlaşıyor. Teknoloji ilerledikçe ekipman masrafları. Önce az ekiyorduk para kazanıyorduk. Şimdi çok ekiyoruz para kazanamıyoruz. Kazanamadığımız şeyin masrafları ağır. Sularımız buralarda baya bir azaldı. Şu durumda para etmiyor. Böyle giderse zarar. Para kazanamayız" ifadelerini kullandı.

AW345266_02

"EKİLMEDİK TARLA BULMAKTA ZORLANIYORUZ"

Bozkaya, Beypazarı’nda her yerin havuç ile ekildiğini belirterek, "Ekilmedik toprağı ekmekle önemli. Buralarda ekilmedik tarla bulmakta zorlanıyoruz. Su çok zorlandırıyor bizi" dedi.

Ekran görüntüsü 2024-12-08 091409

"HAVUCUN MALİYETİ ASGARİ 25 LİRA"

Havucun tarla ve pazar fiyatını karşılaştıran Bozkaya, "Tüccarlar ortalama 8 liranın altına düşen havuca para vermez. 8 liraya alıyorsa eğer bu seneki piyasası 45 ila 60 lira arasında. Bunun maliyeti asgari 25 lira. Fazlası var eksiği yok" ifadesini kullandı. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
havuç Gıda fiyatları tarla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de tarihi anlar! Muhalifler kontrolü ele geçirdi: Esad Şam'dan kaçtı

Suriye'de tarihi anlar! Muhalifler kontrolü ele geçirdi: Esad Şam'dan kaçtı

Gülşen İstanbul konserinde sınırları zorladı! Görenler belden aşağısını çıplak sandı

Gülşen İstanbul konserinde sınırları zorladı! Görenler belden aşağısını çıplak sandı

Emekli ve memur maaşlarında 3 kritik karar!

Emekli ve memur maaşlarında 3 kritik karar!

Fişe bakınca anlıyorsunuz! Yetkililer uyarıyor: 'Ödemeyin, şikayet edin'

Fişe bakınca anlıyorsunuz! Yetkililer uyarıyor: 'Ödemeyin, şikayet edin'

Hisseleri batınca çareyi lokma dağıtmakta buldu

Hisseleri batınca çareyi lokma dağıtmakta buldu

TBMM'ye gelen birbirinden ilginç dilekçeler: Asgari ücret...

TBMM'ye gelen birbirinden ilginç dilekçeler: Asgari ücret...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.