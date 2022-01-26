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Azerbaycan'dan Türkiye'ye ilave doğal gaz akışı başladı

26.01.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’ın teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak’tan itibaren Türkiye’ye doğal gaz girişini durdurması gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer almıştı. Hava şartlarından dolayı da konut tüketiminin rekor seviyelere ulaşmasıyla beraber doğal gaz talebi artmış ve talebi karşılayabilmek için sanayi ve doğal gaz santrallerinde kısıtlamaya gidilmişti. Son olarak Azerbaycan’dan Türkiye'ye ilave doğal gaz tedariki başladı. Türkiye, kısa süreyle günlük 5 milyon metreküpe kadar ilave gaz tedarik edecek.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye ilave doğal gaz akışı başladı

İran'ın teknik arızayı gerekçe göstererek 20 Ocak itibarıyla Türkiye'ye doğal gaz girişini durdurmasının ardından artan talebi karşılayabilmek adına sanayi ve doğal gaz santrallerinde kısıtlamaya gidilmişti. Bu gelişmeleri ardından bugün Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Sözcüsü İbrahim Ahmedov, Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz ihracatının talebe uygun olarak artırılacağını açıklamıştı. Son gelişmeler doğrultusunda AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Azerbaijan Gas Supply Company, Ardahan'da bulunan Türkgözü giriş noktasından Türkiye'ye ilave gaz akışına başladı.

TEDARİK KISA SÜRELİ OLACAK

Günlük en yüksek 5 milyon metreküpü bulması beklenen gaz tedarikinin, kısa süreli sağlanacağı bildirildi.

AZERBAYCAN DEVLET PETROL ŞİRKETİ SÖZCÜSÜ YAZILI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Sözcüsü İbrahim Ahmedov, bugün yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye'nin gaz tedariki konusunda Azerbaycan'a müracaatta bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin müracaatına olumlu yanıt verildi. Mevcut olanaklar seferber edilerek Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz ihracatı talebe uygun olarak artırılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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Öte yandan, SOCAR Enerji Ticaret AŞ, bugün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan, şubatta günlük 4 milyon metreküp spot boru gazı ithalatı hakkı kazanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İran'ın teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak itibarıyla Türkiye'ye gaz girişini durdurması ve hava şartlarından dolayı konut tüketiminin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle artan talebi karşılamak için sanayi ve doğal gaz santrallerinde kısıtlamaya gidilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan İran Türkiye
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