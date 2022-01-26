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Doğal gaz depolarına takviye: Tam 4 milyon metreküp

26.01.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gazda İran ile yaşanan sorun sonrasında SOCAR, şubatta Ardahan'daki Türkgözü giriş noktasından günlük 4 milyon metreküp spot boru gazı getireceğini duyurdu.

Doğal gaz depolarına takviye: Tam 4 milyon metreküp

İran'ın teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak itibarıyla Türkiye'ye gaz girişini durdurması ve hava şartlarından dolayı konut tüketiminin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle artan talebi karşılamak için sanayi ve doğal gaz santrallerinde kısıtlamaya gidildi.

Türkiye hali hazırda TürkAkım boru hattı üzerinden günlük 44 milyon metreküp ve Mavi Akım üzerinden günlük 47 milyon metreküp gaz ithal ediyor. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden ise günlük 17,3 milyon metreküp tam kapasite gaz girişi sağlanıyor.

Egegaz Aliağa Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Terminali'nden (LNG) günlük 38 milyon, Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nden günlük 35 milyon, Ertuğrul Gazi FSRU tesisinden günlük 20 milyon ve Etki Liman FSRU tesisi üzerinden günlük 25 milyon metreküp gaz sisteme verilebiliyor.

TUZ GÖLÜ DEPOSUNUN KAPASİTESİ 30 MİLYON METREKÜP

Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi hali hazırda günlük 30 milyon metreküp, Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi de günlük 15 milyon metreküp gazı şebekeye iletiyor. Ayrıca, Türkgözü giriş noktasından Azerbaycan'dan günlük yaklaşık 7 milyon metreküp gazın Türkiye'ye gelmesi sağlanabiliyor. Böylece, toplamda Türkiye'ye günlük ortalama 270 milyon metreküpün üzerinde doğal gaz giriş kapasitesi bulunuyor.

Bugün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan spot boru gazı ithalatına hak kazanan SOCAR Enerji Ticaret AŞ, şubatta Türkgözü giriş noktasından günlük 4 milyon metreküp gaz getirecek.

Öte yandan, İran'dan gaz akışının 31 Ocak'ta yeniden başlamasıyla bu kapasite daha da artacak. Söz konusu hattın tam kapasite çalışması durumunda günlük akış miktarı 28 milyon metreküpe çıkabiliyor.

GAZ TÜKETİMİ REKOR KIRMIŞTI

Türkiye'de kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle artan taleple 19 Ocak'ta yaklaşık 288 milyon metreküp doğal gaz tüketilerek tüm zamanların rekoru kırılmıştı. Tüketimin hızla arttığı bu dönemde İran'dan gaz akışının kesilmesiyle arz-talep dengesizliği yaşanmıştı.

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