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BAE'nin yurt dışı yatırımları 2,5 trilyon dolara ulaştı

19.03.2024 16:08
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yurt Dışı Yatırımcılar Konseyi Genel Sekreteri Cemal el-Carvan ülkenin yurt dışı yatırımlarının 2,5 trilyon dolara ulaştığını duyurdu.

BAE'nin yurt dışı yatırımları 2,5 trilyon dolara ulaştı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yurt Dışı Yatırımcılar Konseyi Genel Sekreteri Cemal el-Carvan, ülkesinin ister devlet ister özel olsun yurt dışındaki yatırımlarının 2024'ün başında yaklaşık 2,5 trilyon dolar olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

BAE resmi ajansı WAM'a konuşan Carvan, ülkesinin yurt dışı yatırımlarında bölgeye liderlik ettiğini söyledi.

Ülkesinin ister devlet ister özel olsun yurt dışındaki yatırımlarının 2024'ün başında yaklaşık 2,5 trilyon dolara ulaştığının tahmin edildiğini kaydeden Carvan, "Bu ülkeyi dünyada ekonomi alanında önemli bir konuma getiriyor; özellikle gelişmekte olan pazarlara odaklanıp, kapsamlı stratejik ortaklıklar oluşturarak yeni pazarların açılması yönündeki beklentiler göz önüne alındığında ülkeyi büyümeye götürüyor." ifadelerine yer verdi.

BAE'nin Mısır ile Ra's el-Hikme bölgesini kalkındırmak için 35 milyar dolar değerinde tarihinin en büyük doğrudan yatırım anlaşmasını imzalamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Carvan, şunları kaydetti:

"Bu, 'tüm anlaşmaların anası' olmayı hak eden bir anlaşma. Cesur, etkili ve bölgedeki yatırım gücü dengesini değiştiren bir anlaşma. Aynı zamanda değerli bir fırsat."

Carvan, bu anlaşmayla birlikte BAE'nin Mısır'daki yatırımlarının yaklaşık 65 milyar dolar olduğunu belirtti.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yatırım bae yurt dışı
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