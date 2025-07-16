BAE ve Türkiye arasında 7 anlaşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Orta vadeli hedefimiz olan 40 milyar dolar" diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan, ikili görüşmeleri ve Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısına başkanlık etmelerinin ardından iki ülke arasındaki ortak anlaşmalar imza altına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı vesilesiyle Al Nahyan ve heyetini Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

"HER ALANDA CİDDİ MESAFE KAT ETTİK"

Ziyaretin ve bugünkü istişarelerin hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 yılında Abu Dabi'ye yaptığım ziyarette değerli kardeşim Şeyh Muhammed bin Zayed ile temelini attığımız stratejik ortaklığımız hamdolsun hemen her alanda meyvelerini vermeye başladı. Ticaretten altyapıya, savunma sanayinden enerjiye, teknolojiden ulaştırmaya kadar her alanda ciddi mesafe kat ettik." ifadelerini kullandı.

"İMZALAYACAĞIMIZ ANLAŞMALARLA DA İLİŞKİLERİMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

Bugün gelinen aşamada Emirlikler'in, Türkiye'nin Orta Doğu'da en önde gelen ticaret ortağı haline geldiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Daha 3 yıl öncesine kadar, 'ticaret hacminde 10 milyar dolara ulaşır mıyız?' diye hesap yaparken bu yıl 20 milyar doları aşmayı temenni ediyoruz. Orta vadeli hedefimiz olan 40 milyar dolara da her iki tarafın kararlı adımlarıyla ulaşacağımıza inanıyorum. Bu arka plan ışığında değerli kardeşimle az önce verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sadece ikili meseleleri değil Gazze başta olmak üzere Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak bölgesel meselelerde atabileceğimiz adımları etraflıca değerlendirdik. İmzalayacağımız anlaşmalarla da ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyor, kıymetli kardeşime iş birliğimize yaptığı katkılar için bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum."

7 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE lideri Al Nahyan’ın başkanlığında Ankara’da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısı sonrası iki ülke arasında yedi yeni anlaşma imzalandı. Taraflar; turizm ve otelcilik, ilaç sektörü, sanayi ve imalat, gıda ve tarım alanlarında yatırım işbirliği yapılması, ortak konsolosluk komitesi kurulması, kutup bölgelerinde bilimsel araştırmalar yapılması ve gizlilik dereceli bilgilerin karşılıklı korunması konularında imzalar atıldı.

(AA)