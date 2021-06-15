Bağ-Kur'luya kolay emeklilik şansı! Borçlar siliniyor, primlere yapılandırma...

Şöyle ki eskiden kamuya olan borcun faizi ödenirken, şimdi borcun enflasyon farkı alınacak. Bu da borcunuzun neredeyse yarısının silindiği anlamına geliyor. Ancak Bağ-Kur’lular için daha sevindirici haber ise erken emeklilik fırsatı. Yapılandırma ile erken emekli olabilme imkânı bulunan Bağ-Kur’luların önlerini açan bu önemli fırsatı kaçırmaması gerekiyor.

BAĞ-KUR’LULAR YAPILANDIRMA İLE NASIL EMEKLİ OLACAK?

Yapılandırma yasası ile birlikte önü açılan Bağ-Kur’lular nasıl kolay emekli olacağını sorguluyor. Şöyle ki geçmiş dönemdeki prim borçlarınızı ödeyemediğiniz için emekli olamadıysanız, yapılandırma ile borcunuzu kolayca ödeyip daha sonra ise emekli olabilirsiniz. Borcunuzu yapılandırarak ya da primlerini ihya ederek emekli olacak kişiler, ödemelerin tamamlanmasının ardından aylığa kavuşabiliyor. Prim borcu nedeniyle emekli olamayan ancak bu sürelere ihtiyacı olmayanlar da borç silinip hizmet süresi durdurulunca aylık bağlatabilecek.

İHYA İMKÂNI NEDİR?

Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, 1 Temmuz-31 Ekim arasında SGK'ya ihya (prim canlandırma) başvurusunda bulunabilecek. İhya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak.