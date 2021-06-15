Bağ-Kur'luya kolay emeklilik şansı! Borçlar siliniyor, primlere yapılandırma...

Şöyle ki eskiden kamuya olan borcun faizi ödenirken, şimdi borcun enflasyon farkı alınacak. Bu da borcunuzun neredeyse yarısının silindiği anlamına geliyor. Ancak Bağ-Kur’lular için daha sevindirici haber ise erken emeklilik fırsatı. Yapılandırma ile erken emekli olabilme imkânı bulunan Bağ-Kur’luların önlerini açan bu önemli fırsatı kaçırmaması gerekiyor.
Yapılandırma yasası ile birlikte önü açılan Bağ-Kur’lular nasıl kolay emekli olacağını sorguluyor. Şöyle ki geçmiş dönemdeki prim borçlarınızı ödeyemediğiniz için emekli olamadıysanız, yapılandırma ile borcunuzu kolayca ödeyip daha sonra ise emekli olabilirsiniz. Borcunuzu yapılandırarak ya da primlerini ihya ederek emekli olacak kişiler, ödemelerin tamamlanmasının ardından aylığa kavuşabiliyor. Prim borcu nedeniyle emekli olamayan ancak bu sürelere ihtiyacı olmayanlar da borç silinip hizmet süresi durdurulunca aylık bağlatabilecek.
Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, 1 Temmuz-31 Ekim arasında SGK'ya ihya (prim canlandırma) başvurusunda bulunabilecek. İhya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak.
Bağ-Kur’luların bu önemli fırsatı yakalayarak, emekli olma şansı elde edebilmek için en son 31 Ağustos tarihine kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Gecikme cezasına Yİ-ÜFE tutarı eklenecek, 31 Ekim’e kadar peşin ödeme yapanlar ise Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ını ödemeyecek.
Peşin ödeme gücü bulunmayanlar ise 36 ayda borcunu kapatabilecek. Taksitle ödeme seçeneğinde ana para ve enflasyon farkından oluşan borca belirlenen katsayılar eklenecek.
-Yapılandırmaya başvuranların haklarında icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak
Borcunu yapılandıranlar primini düzenli ödeyenler 5 puanlık indirimden de faydalanabilecek.
-İlk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.
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