FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Erken emeklilik gündemde! Bağ-Kur prim ihyası nasıl yapılır? Prim borcu nasıl hesaplanır? Ödemenin şartları neler? İşte detaylar...

TBMM'ye sunulan ekonomi paketine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan torba yasada, Bağ-Kur prim için ihya düzenlemesi yer alıyor. Düzenlemeye göre, 2025 yılı öncesi ait Bağ-Kur prim borçları ödenebilecek. 2025 yılı için bir aylık geriye prim borcu 11 bin 702 TL. İhya hesabı nasıl yapılacak ve prim borcu ödemenin şartları nedir? İşte detaylar...

Erken emeklilik gündemde! Bağ-Kur prim ihyası nasıl yapılır? Prim borcu nasıl hesaplanır? Ödemenin şartları neler? İşte detaylar...

TBMM'ye sunulan ekonomi paketine ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler önemli açıklamalarda bulundu. Güler, "Durdurulan Bağ-kur ihya prim oranlarını yüzde 45 olarak belirlenmesini sağlayacağız." dedi.

Açıklama, en son 31 Aralık 2021 tarihi öncesi Bağ-Kur borçları olanların ihya yapabileceği anlamına geliyor.

12 Mart 2023 tarihinde çıkan düzenleme ile geçmişe dönük prim borçları ihya (yeniden canlandırma) hakkı tanınmıştı. Bu yasada sadece 2021 yılına kadar prim borcu ödeme hakkı tanınmıştı.

Yeni yasada bu sürenin netleşmesi, yani ne kadar geriye dönük prim borcu ödenebileceği net olarak belirtilecek.

ERKEN EMEKLİLİK GÜNDEME GELEBİLİR

İhyanın gerçekleşmesi halinde 2021 yılı ve öncesine de ihya yapılabilir olması durumunda EYT'den yararlanarak emekli olacak Bağ-Kurluların sayısında artış bekleniyor. Örnekle ilerlemek gerekirse 1997 yılında Bağ-Kurlu olup, primlerini ödemeyen, 8 Eylül 1999 tarihi sonrası primlerini ödeyen kişiler 1997 yılına ilişkin prim borçlarını ihya yapması halinde EYT'den yararlanarak emekli olabilecek.

İHYA NE ALMA GELİYOR?

İhya, sosyal güvenlik düzenlemelerine göre, "Sosyal güvenlik hukukunda kanunlarla durdurulan sürelerin primlerinin geriye doğru ödenerek yeniden hizmet olarak işlenmesi anlamına" geliyor.

Bağ-Kur'lulardan prim borcu bulunanların sigortalılıkları geçici kanun maddeleriyle en son prim ödeme tarihlerine göre durdurulmuştu.

Bu dönemlere ilişkin prim borçları da SGK tarafından takipten çıkarılmıştı. Durdurma adı verilen bu uygulama en son 31 Aralık 2021 tarihi öncesine ait prim borcu bulunanların önceki sürelerine ait prim borçlarına uygulandı.

Eski uygulamada ihya edilecek süre hesabı ise şöyle yapıldı.

Durdurulan Gün Sayısı X Beyan Edilen Prime Esas Günlük Kazanç x yüzde 34,75” şeklinde hesaplandı.

Yasanın çıkması halinde ise 2025 yılı için yüzde 34,5 yerine yüzde 45 artış oranı dikkate alınacak. Yasanın çıkması halinde ise hesap şöyle olacak.

2025 YILI İHYA HESABI

2025 yılı için bir günlük (asgari ücretin brütü) ihya tutarı 26.005,50 TL X yüzde 45 = 11 bin 702 TL olacak.

Yani, ihya yapmak isteyenler aylık 11 bin 702 TL ödeyecek. Borçlanılacak ay sayısıyla bu rakam çarpıldığında geri dönük ödenecek toplam prim borcu ortaya çıkacak. Örneğin 2 yıl geriye dönük prim borcu ödemek istenirse, 281 bin TL ödenecek.

İhya talebinde bulunan sigortalı veya hak sahibi, yeni düzenlemeye göre, bu tutarı 9 katına kadar çıkarabilir.

Durdurulan Sigortalılık Sürelerinin İhya Edilmesi

17 Aralık 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11 Aralık 2020 tarihli ve 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile SGK borcu olanlara ödeme kolaylığı sağlanmıştı.

Uygulamanın usul ve esaslarına ilişkin 18/11/2020 tarihli ve 2020/46 sayılı SGK Genelgesi de yayımlanmıştı.

Bu genelgeye göre, ihya işlemlerinde şu yöntem izlenecekti:

  • Prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılıkları durdurulanların daha sonra kendileri ya da hak sahipleri tarafından Ek-2’de yer alan başvuru formuyla dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek ihya talebinde bulunmaları gerekiyor.
  • Başvuru sahiplerine, belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden ihya borcu hesaplanacak
  • İhya edilecek süreler belirlenirken Geçici 83. madde kapsamında durdurulan sürelerle birlikte önceki kanunlara göre durdurulan sürelerin tamamı dikkate alınacaktır.
  • Yasada ayrıntıları netleşmek kaydıyla, sigortalı ya da hak sahiplerinin talep ettiği kapsamdaki sigortalılık sürelerinin tamamı ihya edilecektir.
  • Hesaplanan ihya borç tutarının tamamı borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödendiği takdirde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Sigortalı/hak sahibi talep tarihine göre hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödemelidir. Ödeme halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Tebliğ edilen borç tutarının üç aylık süre içinde tamamen ödenmemesi durumunda bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır. Kısmi ihya yasal olarak mümkün değildir.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Şimşek'ten enflasyon yorumu: 'Bu yıl beklentimizin..."Bakan Şimşek'ten enflasyon yorumu: 'Bu yıl beklentimizin..."
Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyorBirçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

Anahtar Kelimeler:
Bağ-Kur prim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Başka erkekle görüntüleri çıldırttı! "Her tarafı" açık diyerek isyan etti

Başka erkekle görüntüleri çıldırttı! "Her tarafı" açık diyerek isyan etti

Altın rekor kırınca vatandaşların yeni tercihi oldu: "Düğünlerde takı için satın alınıyor"

Altın rekor kırınca vatandaşların yeni tercihi oldu: "Düğünlerde takı için satın alınıyor"

Milyon dolarlık tartışmalı lüks otele el kondu

Milyon dolarlık tartışmalı lüks otele el kondu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.