BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISI İLE ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM: Bağ-Kur prim gün sayısı ne zaman düşecek? 7200 primle emeklilik ne zaman çıkacak?

Bağ-Kur'lu 9000 prim günü şartı nedeniyle EYT'den faydalanamadı. Bu nedenle Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlıkca çalışma başlatıldı. Bağ-Kur prim gün sayısının ne zaman düşeceği merak konusu olurken birçok kişi internette yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İşte Bağkur erken emeklilik şartları ile ilgili detaylar...



BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISI İLE ERKEN EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Bu konuda talimatlarımızı aldık, çalışmalarımıza başladık." ifadelerini kullanmıştı.

Yapılacak düzenlemeyle Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkının tanınacağını kaydeden Işıkhan, bütçe disiplini doğrultusunda bu hedeflerini de gerçekleştireceklerini bildirdi.

7200 primle erken emeklilik konusuna dair detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

BAĞKUR'LULAR İÇİN EMEKLİLİK 7200 PRİM GÜNÜNE DÜŞECEK Mİ?

Bağ-Kur prim eşitlemesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya dair yaptığı açıklamada "7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

7200 PRİMLE ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

7200 emeklilik şartları merak konusu oldu. Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak.

7200 PRİMLE ERKEN EMEKLİLİKTEN KİMLER MUAF OLACAK?

Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.

BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI NEDİR?

Bilindiği üzere 2008'de işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Fakat bu durum BAĞKUR'lular için farklı. Onlar için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi. Bu sebeple onlar daha uzun süre prim ödeyip daha geç emekli olmak durumun kalıyorlar.

SSK'da kadınlar 7 bin 200 prim günüyle 58, erkekler ise 60 yaşını doldurduklarında emekli olabiliyorlar.

BAĞKUR'da ise kadınların 58, erkeklerin 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları gerekiyor.







