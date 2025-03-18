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Bahamalar'ın para birimi nedir? Bahamalar'ın para biriminin kodu ve sembolü

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.03.2025 21:07
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İspanyolca'da 'Sığ Deniz' anlamında kullanılan Bahamalar Milletler Topluluğu, Amerika kıtasında yer alan ülkelerden biridir. Bahamalar, 700 adadan oluşan ve Kristof Kolomb'un Amerika'da geldiği ilk yer olarak düşünülmesiyle öne çıkan bir ülkedir. Avrupa önderliğindeki yerleşimle gerçekleştirilen ilk hamlelerle birlikte uzun seneler boyunca sömürge konumunda kalmıştır. Peki, Bahamalar'ın para birimi nedir?

Bahamalar'ın para birimi nedir? Bahamalar'ın para biriminin kodu ve sembolü

Bahamalar, Kuzey Amerika kıtasında yer alan ülkelerden birisidir. Bahamalar, 700 adadan oluşurken, bu adaların sadece 30 kadarında yerleşim yeri bulunmaktadır. Bahama adalarının en büyüğü Andros olarak bilinir. Bahamalar’ın başkenti ise New Providence adasında yer alan Nassau’dur. Ülke nüfusunun %70’i Providence adasında yaşamaktadır. Bahamalar ülkesinin ticaret merkezi olarak tanımlanan liman şehri Nassau’nun nüfusu ise 280 bin kadardır. Bahamalar hakkında merak edilen diğer bir konu ise ülkenin hangi para birimini kullandığıdır.

Bahamalar'ın para birimi nedir?

Dünyadaki her bir ülkenin farklı bir adı, sınırı, kültürü vb. özellikleri olduğu gibi para birimlerinde de farklılıklar mevcuttur. Her ülkenin parası kültürel yapısına özgü ve farklı ekonomik niteliklerde bulunurken, birbirlerinden farklı semboller ile ayrılırlar.

Bahamalar ülkesinin resmi para birimi Bahama Doları (BSD) olarak geçer. Bahama Dolarının kısaltması BSD şeklinde sembolü ise $ şeklinde kullanılır. Bahama Doları, ülkenin ekonomik sistemini güçlendirmeyi amaçlayan, aynı zamanda ülke vatandaşlarının günlük yaşamını kolay hale getiren bir para birimidir. Bahamalar’ın resmi para birimi Amerikan Doları ile eşitlenmiştir. İki doların da eşit değerde olması ülke ekonomisinin turizm ile beslenmesini kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda Bahama’daki ekonomik istikrarın korunmasına katkıda bulunur.

Bahama Doları birden çok kağıt para ve madeni paralardan meydana gelir. Kağıt paralarda ülkenin kültür ve tarihine özgü tasarım ve figürler bulunur. Diğer madeni paralar ise günlük hayattaki ufak alışverişlerde kullanılır.

Bahamalar dünyadaki en büyük turizm merkezlerinden biri olarak Amerikan Doları kullanımını da desteklemektedir. Bu durum turistlerin ülke içerisinde gerçekleştirdiği finansal işlemleri kolaylaştırmaktadır.

1 Bahamalar doları 100 parçadan oluşan cent şeklinde kullanılır. Madeni paralar $0.01, $0.05, $0.1, $0.15, $0.25, $0.50, $1, $2 ve $5 şeklinde kullanılırken, Banknot olarak ise $0.5, $1, $2, $3, $5, $10, $20, $50 ve $100 Bahama doları kullanılmaktadır.

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Bahamalar para
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