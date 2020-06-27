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Baharat ihracatı yüzde 5 arttı! Kekik ve ıhlamura yoğun talep

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.06.2020 14:36 | Son Güncelleme

Türkiye'den ocak-mayıs döneminde yapılan baharat ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 artarak 76 milyon dolardan 80 milyon dolara çıktı. Salgın nedeniyle özellikle kekik ve ıhlamur talebinde artış olduğu belirtildi.

Baharat ihracatı yüzde 5 arttı! Kekik ve ıhlamura yoğun talep

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, Türkiye 2019'da baharat ihracatından 175 milyon dolar döviz girdisi sağladı. Bu yıl ise ihracatta ilk aylarda düşüş yaşanırken pandemi süreciyle baharat ihracatında artış yaşandı. Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 76 milyon dolarlık baharat ihracatı yapılırken, bu yıl ise ihracat yaklaşık yüzde 5 artışla 80 milyon dolara çıktı.

İLK SIRADA ABD YER ALDI

Pul biber, tarçın, karanfil, kimyon, kekik, ıhlamur, adaçayı, defne ve onlarca ürünü içinde barındıran baharat ihracatında ilk sırada 11,5 milyon dolarla ABD yer alırken bu ülkeyi 9 milyon dolarla Almanya ve 6,5 milyon dolarla Çin izledi.

İHRACATIN YÜZDE 85'İ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı yaptığı açıklamada, baharat ihracatının yaklaşık yüzde 85'inin odun dışı orman ürünleri olarak bilinen kekik, defne, adaçayı gibi ürünlerden oluştuğunu söyledi.

Türkiye'nin kekik ihracatının geçen yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 2,5 arttığını kaydeden Yağcı, "Defnede yüzde 6'ın üzerinde artış var. Ihlamurda yüzde 54 artış var. Amerika'ya ihracatta odun dışı orman ürünlerinde yüzde 32 artış var. Almanya'ya yüzde 42, Polonya'ya yüzde 17, Güney Kore'ye yüzde 62, Japonya'ya yüzde 47 Çin'e yüzde 309 artış var." dedi.

KEKİK VE IHLAMURA TALEP ARTTI

Salgın nedeniyle özellikle kekik ve ıhlamur talebinde artış olduğuna değinen Yağcı, şunları kaydetti:

"Gelecek yıl 22 bin ton rekolte bekleniyor. Kekikte ana hedef 40 bin ton ihracat. Bunu yapmak için ekim alanının artması ve ürün kalitesinin yükselmesi gerek. Sağlıklı bir ürün. Böyle bir ortamda değeri ortaya çıktı. Ne kadar üretirsek alınacak. Yeter ki kaliteli olsun ürünlerimiz. Biz bunu çok rahat iki misline çıkartırız. Üreticimizin ikna olması lazım."

İzmir'de baharat ihraç eden bir firmanın genel müdürü Ahmet Beyter ise hemen hemen bütün baharat çeşitlerinin ihracatını yaptıklarını belirtti.

Tesis olarak yaklaşık 200 kalem ürünü hazırlayıp ihraç ettiklerini kaydeden Beyter, "Biz ağırlık olarak endüstriyel olarak hizmet veriyoruz. İhracatta ağırlık olarak Orta Doğu ülkeleri ve komşu ülkelere satış yapıyoruz." dedi.

Salgın nedeniyle birçok gıda ürününün ihracatında artış yaşandığına değinen Beyter, "İhracatımız arttı. Fakat iç piyasada da talep arttı. İnsanların evde kalmasıyla bizim satışlarımızda da artış söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA


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