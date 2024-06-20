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"Bahşişe yüzde 10 vergi alınsın" önerisine Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan tepki

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
20.06.2024 16:03
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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB), bahşişlerden yüzde 10 vergi alınmasına yönelik öneri sunumuna tepki gösterdi. Demirtaş, bahşiş alanların dar gelir grubunda olduğunu hatırlatarak, "Ekonomi Bakanlığının ekstra vergiyi dar gelirlilerde aramayı bırakması lazım" düşüncesini dile getirdi.

"Bahşişe yüzde 10 vergi alınsın" önerisine Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi paketi çalışmalarında sona yaklaşıldı. Vergi paketinden bazı ayrıntılar kamuoyunda gündem olurken paketin yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi bekleniyor. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB), bahşişlerden yüzde 10 vergi alınmasına yönelik öneri sunumunu eleştirdi.

Gelir İdaresi sunumunda "Bahşiş gelirlerinin işverenlerce ayrı açılan bir banka hesabından takip edilmesi, fatura / fiş bedelinin yüzde 10'undan fazla olmaması, çalışan başına aylık brüt asgari ücreti aşmaması, bahşiş gelirlerinden yüzde 10 tevfikat yapılmak suretiyle çalışanlara aktrılması kaydıyla bu gelirlerin ayrıca ücret matrahına edilmemesi...." değerlendirmesi yer aldı.

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Demirtaş X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunu doğru bulmuyorum. Bahşiş alan insanlar dar gelir grubu. Ekonomi Bakanlığının ekstra vergiyi dar gelirlilerde aramayı bırakması lazım. Farkında iseniz: Doğru uygulama gördüğüm zaman doğru, yanlış gördüğüm zaman yanlış diyorum." ifadesini kullandı.

CNBC-e'de yer alan habere göre ise, Hazine ve Maliye Bakanlığı yurt dışı çıkış harcının 3 bin liraya yükseltilmesinin önerisinin de olduğu sunumun eski bir tarihe dayandığı ifade edildi.


Express


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