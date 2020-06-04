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Bakan açıkladı: Ev yapan dar gelirli aileye 40 bin liraya kadar destek

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.06.2020 09:44 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen betonarme ev yapımı yardımının 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımı desteğinin ise 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardıklarını söyledi.

Bakan açıkladı: Ev yapan dar gelirli aileye 40 bin liraya kadar destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik barınma yardımlarımız kapsamında betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarını 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında ise 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık" dedi.

Bakan Selçuk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik barınma yardımlarımız kapsamında betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarını 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında ise 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık. Covid-19'la mücadele sürecinin başında miktar artışı kararı aldığımız barınma yardımlarımız normalleşme süreci ve sonrasında da bu oranlarla devam edecek. Bakanlık olarak farklı sosyal yardım programlarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.''

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