Bakan açıkladı: Habur ve Gürbulak Sınır Kapıları bu hafta açılıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TRT Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Pekcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"HAZİRANDAN SONRA EKONOMİDE CİDDİ TOPARLANMA OLACAK"

Haziran ayı itibarıyla Avrupa'nın da kademeli olarak normalleşmesiyle birlikte biz bir toparlanma sürecine gireceğiz. Dünya ekonomisi geleceğini göremiyor. IMF'ye göre dünya ticareti yüzde 11 küçülecek.

Rakamlar çok büyük, artı aralıkları çok büyük, öngörü yok. Uluslararası kuruluşlar da bunu öngöremiyor. Biz, üretim kapasitemizle inşallah sağlık alanında ayrıştığımız gibi diğer alanlarda da ayrışmaya devam edeceğiz.

"DİJİTALLEŞMENİN FAYDALARINI BU SÜREÇTE GÖRDÜK"

Ben dijitalleşmeye ve iş dünyasıyla iş birliğine çok önem vermiştim. Bunun faydalarını bu süreçte gördük biz. Mesela dijitalleşme ile insanlarımız gümrüğe gitmeden işlemlerini elektronik ortamda yapabildiler.

"OYUN YAZILIMI YAPAN 50 FİRMADAN 40'INI DESTEKLİYORUZ"

Şu anda 50 firma var, oyun yazılımı yapan. Bunların 40'ı Bakanlığımız tarafından destekleniyor. Biz burada reklam, tanıtım, dijital pazarlara giriş, istihdam desteği veriyoruz.