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Bakan açıkladı! İhracatçıya kredide faiz indirimi

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.02.2020 11:06 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank’ın ihracata olan desteğini döviz kredilerinde yeni faiz indirimleri ile arttırarak sürdürdüğünü belirterek, söz konusu kredilerde 60-140 baz puanlık faiz indiriminin yapıldığını açıkladı.

Bakan açıkladı! İhracatçıya kredide faiz indirimi

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılında ihracata 44,1 milyar dolarlık destek sağlayan Türk Eximbank'ın 2020'de 28,9 milyar dolar nakdi kredi ve 21,1 milyar dolar da sigorta/garanti olmak üzere toplamda 50 milyar dolarlık bir hacim ile toplam ülke ihracatının yüzde 26,3'üne destek sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

Türk Eximbank'ın ihracatçıların gerek TL gerekse döviz kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine yönelik faiz düzenlemelerine devam ettiğine işaret eden Pekcan, bankanın en son Aralık ayında ihracat döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda olmak üzere 100 baz puana varan faiz indirimi yaptığını hatırlattı.

Türkiye'nin makroekonomik göstergelerindeki olumlu gelişmeler sonucunda ülke risk priminde yaşanan gerilemenin, önümüzdeki dönemde bankanın döviz kaynak maliyetlerini daha da düşüreceğini vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Türk Eximbank önümüzdeki dönem içerisinde uluslararası piyasalardan gerçekleştirilecek uygun maliyetli ilave borçlanmalar kapsamında ihracatçıların döviz kredilerini daha uygun koşullarda ve daha yoğun bir biçimde kullanabilmesine imkân tanıyacak yeni bir faiz indirimine gitti.

Bu kapsamda,

"Kısa Vadeli Döviz Kredilerinde 60 baz puana varan,

"Reeskont Döviz Kredilerinde 90 baz puana varan,

"Orta ve Uzun Vadeli Döviz Kredilerde ise 140 baz puana varan faiz indirimi yapıldı.

YENİ İNDİRİMLE BİRLİKTE FAİZLER

Kısa Vadeli Döviz Kredilerinde Libor/Euribor+yüzde 1,80-yüzde 2,00 aralığına,

Reeskont Döviz Kredilerinde Libor/Euribor+yüzde 0,30-yüzde 1,50 aralığına,

Orta ve Uzun Vadeli Döviz Kredilerinde ise Libor/Euribor+yüzde 1,00-yüzde 3,75 aralığına gerilemiş oldu.

Bakan Pekcan, Türk Eximbank'ın yeni dönemde 120 günden 10 yıla kadar uzanan vade aralığında ve rekabetçi faiz oranları ile ihracatçıların finansal ihtiyaçlarının karşılamaya devam edeceğini belirterek, "Söz konusu düzenleme her ay yeni rekorlara imza atan değerli ihracatçılarımıza hayırlı olsun. İhracatçılarımızın finansman maliyetlerini düşürmek ve yeni pazarlara rahatça açılmalarını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank, ihracat,

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