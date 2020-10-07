Bakan açıkladı iş göremezlik ödeneği veriliyor... İş göremezlik ödeneği nedir? İş göremezlik ödeneği alma şartları neler? İş göremezlik parası ne kadar?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verdiği iş göremezlik ödeneği araştırılmaya başlandı. Koronavirüsten dolayı iş göremezlik raporu alan kişilere verilecek olan iş göremezlik ödeneği gündem oldu. Salgın nedeniyle hastaneye gitmeden iş göremezlik ödeneği almanın önü açılıyor. Vatandaşların sevinçle karşıladığı bu durumdan birçok kişi faydalanacak. Kimler iş göremezlik ödeneği alabilir şu an için en çok merak edilen konu oldu. Peki iş göremezlik ödeneği nedir? İşte iş göremezlik ödeneği başvuru şartları ve kimlere verilir detayları...

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre binlerce kişi iş göremezlik ödeneğinden faydalanabilecek. Yapılan açıklamada Bakan Selçuk, vatandaşların geçici iş göremezlik raporunun kolay alınması için işlem yaptıklarını açıkladı. İş göremezlik raporu almak için artık vatandaşlar hastanelere gitmeyecek. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Artık çalışanlarımızın istirahat raporu almak için tekrardan doktora müracaat etmesine gerek kalmayacak. Filyasyon ekiplerinin, FİTAS (Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi) üzerinden düzenlediği istirahat raporları SGK tarafından otomatik olarak işleme alınabilecek. Böylece çalışanlarımıza karantinada kaldıkları süre için düzenlenen raporlara ait iş göremezlik ödeneklerini ödeyeceğiz" dedi. Peki iş göremezlik ödeneği başvurusu nereye yapılır ve nasıl alınır?