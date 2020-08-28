Bakan açıkladı! Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ağustos kısa çalışma ödeneği ne zaman yatıyor?

Kısa çalışma ödeneği uygulamasından yararlanan vatandaşlar ile işsizlik ödeneği alan vatandaşlar bir süredir kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak sorularına yanıt arıyor. Genellikle bir sonraki ayın ilk haftasında yatırılan ödemelerle ilgili bugüne kadar resmi bir açıklama yapılmamıştı. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos kısa çalışma ödeneği ne zaman yatıyor sorusuna yanıt olacak önemli açıklamalar yaptı. Peki, ağustos işsizlik ödeneği ne zaman yatacak? İşte merak edilen önemli soruların tüm cevapları...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kısa çalışma ve işsizlik ödemelerini almak isteyen vatandaşlar tarafından kısa çalışma ödemesi ne zaman yapılacak sorusu sıklıkla soruluyordu. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos kısa çalışma ve ağustos işsizlik maaşı ne zaman yatacak sorularına yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Buna göre ödemeler 3 Eylül 2020 tarihi itibarıyla yapılacak. Kısa çalışma ve işsizlik maaşı ne zaman ödenecek konusunda her iki ödemenin de 3 Eylül itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacağı bilgisi paylaşıldı. Ancak bilindiği üzere ödemeler vatandaşlara kademeli şekilde yatırılıyor. Ödemelerin yatırılma süresinde ise vatandaşların sahip oldukları T.C. kimlik numaraları önemli bir rol oynuyor. İşte bununla alakalı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan detaylar...