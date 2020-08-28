Bakan açıkladı! Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ağustos kısa çalışma ödeneği ne zaman yatıyor?

Kısa çalışma ödeneği uygulamasından yararlanan vatandaşlar ile işsizlik ödeneği alan vatandaşlar bir süredir kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak sorularına yanıt arıyor. Genellikle bir sonraki ayın ilk haftasında yatırılan ödemelerle ilgili bugüne kadar resmi bir açıklama yapılmamıştı. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos kısa çalışma ödeneği ne zaman yatıyor sorusuna yanıt olacak önemli açıklamalar yaptı. Peki, ağustos işsizlik ödeneği ne zaman yatacak? İşte merak edilen önemli soruların tüm cevapları...
Kısa çalışma ve işsizlik ödemelerini almak isteyen vatandaşlar tarafından kısa çalışma ödemesi ne zaman yapılacak sorusu sıklıkla soruluyordu. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos kısa çalışma ve ağustos işsizlik maaşı ne zaman yatacak sorularına yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Buna göre ödemeler 3 Eylül 2020 tarihi itibarıyla yapılacak. Kısa çalışma ve işsizlik maaşı ne zaman ödenecek konusunda her iki ödemenin de 3 Eylül itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacağı bilgisi paylaşıldı. Ancak bilindiği üzere ödemeler vatandaşlara kademeli şekilde yatırılıyor. Ödemelerin yatırılma süresinde ise vatandaşların sahip oldukları T.C. kimlik numaraları önemli bir rol oynuyor. İşte bununla alakalı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan detaylar...
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk; ödemelerin, vatandaşların T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre banka hesaplarına yatırılacağını belirtti. İşsizlik maaşı nereye yatar sorusu da vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Eğer vatandaşların IBAN bilgileri sistemde yer alıyorsa ödemeler vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. Buna karşılık IBAN bilgisi bulunmuyorsa kısa çalışma ödeneği nereden alınır sorusuna yanıt olarak ise ödemeler PTT üzerinden gerçekleştiriliyor.
Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olan vatandaşlara ödemeleri 3 Eylül’de yapılacak. T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olan vatandaşlara ise ödemeleri 4 Eylül’de gerçekleştirilecek. Vatandaşların işsizlik maaşı yattı mı ve kısa çalışma yattı sorularına yanıt bulabilmesi için T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre 3 Eylül ve 4 Eylül tarihlerini takip etmesi gerekiyor. Şimdi vatandaşlar ödemelerin yapılacağı günü beklemeye başladı.
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