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  4. Bakan açıkladı! Milli elektrikli tren için tarih belli oldu

Bakan açıkladı! Milli elektrikli tren için tarih belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.02.2020 16:11 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak. Testlere göre, eylül ayında bu trenler vatandaşlarımızca kullanılmaya başlanacak." dedi.

Bakan açıkladı! Milli elektrikli tren için tarih belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak. Testlere göre, eylül ayında bu trenler vatandaşlarımızca kullanılmaya başlanacak." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli ve milli tren,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bizi yönetenler yerli ve milli olmadıktan sonra ürettiğiniz ne kadar yerli ve milli olur
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