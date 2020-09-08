Bakan açıkladı! SED ödemeleri ne zaman yatıyor? SED parası ne zaman yatar 2020?

Bir süredir SED yardımı alan vatandaşlar tarafından SED ödemeleri ne zaman yatıyor sorusu soruluyordu. Konuyla ilgili olarak bir son dakika gelişmesi yaşandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemelerinin yapılacağı tarihi verdi. Peki, SED parası ne zaman yatar 2020?

SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti olarak geçen SED ödemesi için tarih verdi. Buna göre SED ödemeleri ihtiyaç sahibi olan vatandaşların hesaplarına bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı. SED parası eylül ayı içerisinde tüm hesaplara yatırılmış olacak. Peki, SED ödemesi ne zaman hesaba geçer?

SED ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, SED yardımı ne zaman yatacak sorusuna yanıt olarak ödemelerin 8 Eylül 2020 ile 15 Eylül 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını ifade etti. Dolayısıyla SED ödemeleri ne zaman 2020 sorusu eylül ayı için belli olmuş oldu. Tüm ödemeler 15 Eylül 2020 tarihine kadar ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarında olacak. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ödemelerin tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.