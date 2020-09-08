FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan açıkladı! SED ödemeleri ne zaman yatıyor? SED parası ne zaman yatar 2020?

Bakan açıkladı! SED ödemeleri ne zaman yatıyor? SED parası ne zaman yatar 2020?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.09.2020 13:50 | Son Güncelleme

Vatandaşların uzun süredir merak ettiği SED ödemeleri ne zaman yatıyor sorusu nihayet yanıt buldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, SED parası ne zaman yatar 2020?

Bakan açıkladı! SED ödemeleri ne zaman yatıyor? SED parası ne zaman yatar 2020?

Bir süredir SED yardımı alan vatandaşlar tarafından SED ödemeleri ne zaman yatıyor sorusu soruluyordu. Konuyla ilgili olarak bir son dakika gelişmesi yaşandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemelerinin yapılacağı tarihi verdi. Peki, SED parası ne zaman yatar 2020?

SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti olarak geçen SED ödemesi için tarih verdi. Buna göre SED ödemeleri ihtiyaç sahibi olan vatandaşların hesaplarına bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı. SED parası eylül ayı içerisinde tüm hesaplara yatırılmış olacak. Peki, SED ödemesi ne zaman hesaba geçer?

Bakan açıkladı! SED ödemeleri ne zaman yatıyor? SED parası ne zaman yatar 2020?

SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI

SED ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, SED yardımı ne zaman yatacak sorusuna yanıt olarak ödemelerin 8 Eylül 2020 ile 15 Eylül 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını ifade etti. Dolayısıyla SED ödemeleri ne zaman 2020 sorusu eylül ayı için belli olmuş oldu. Tüm ödemeler 15 Eylül 2020 tarihine kadar ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarında olacak. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ödemelerin tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

Aynı zamanda SED hizmetinden yararlanan 129 bin çocuk için 134 milyon TL ödeme yapılacağını belirtti. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bakan Selçuk; SED ile çocukları aile yanlarında destekleyerek aile bütünlüğünü koruduklarını ve çocukların üstün yararını gözettiklerini ifade etti. Henüz SED parası hesabına yatmamış olan vatandaşların ise ödemelerin hesaplarına geçmesi için 15 Eylül tarihine kadar beklemeleri gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayatımın en güzel 4 yılı' Bakın nereden mezunmuş! 'Hayatımın en güzel 4 yılı' Bakın nereden mezunmuş!
Vergi cezalarında indirim imkanıVergi cezalarında indirim imkanı
ÖTV düzenlemesi ile indirime giren araçlar listesi!ÖTV düzenlemesi ile indirime giren araçlar listesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Bakan açıkladı... Ödemeler bugün yapılıyor
Bakan açıkladı... Ödemeler bugün yapılıyor
3 Eylül'de tüm zamanların rekoru kırıldı...
3 Eylül'de tüm zamanların rekoru kırıldı...
Dolarda rekor üstüne rekor!
Dolarda rekor üstüne rekor!
Bakan duyurdu! Ödemeler başladı
Bakan duyurdu! Ödemeler başladı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?
1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Altın fiyatları zirvede! İşte ilk rakamlar
Altın fiyatları zirvede! İşte ilk rakamlar
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kredi kartları için kritik karar! Mevduat ve altına göre kart limiti
Kredi kartları için kritik karar! Mevduat ve altına göre kart limiti
Devletten bir destek daha! Torununa bakan aile büyüklerine müjde...
Torununa bakan aile büyüklerine müjde...
Özel okullar KDV iadesi hesaplama! Özel okullara erken ödeme yapan veliler KDV iadesini ne kadar ve nasıl alacak?
Erken ödeme yapanlara iadeler yapılıyor!
Dolardaki yükseliş altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Uzmandan ABD'deki 3 Kasım başkanlık seçimleri için dolar ve altın tahmini!
Dolar fiyatlarının artması altında nasıl etki edecek?
Bakan Dönmez duyurdu! Elektrikte tüm zamanların rekoru kırıldı
3 Eylül'de tüm zamanların rekoru kırıldı...
Vergi cezalarında indirim imkanı
Vergi cezalarında indirim imkanı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.