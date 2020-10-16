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Bakan Albayrak: 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.10.2020 16:41 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz" dedi.

Bakan Albayrak: 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'daki hesabından, Türkiye Bankalar Birliği'nin 'Turizm Destek Paketi Uygulaması'na ilişkin açıklamada bulundu.

'10 MİLYAR TL'LİK DESTEK PAKETİNİ DEVREYE ALIYORUZ'

Bakan Albayrak, "Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız. Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL’lik destek paketini devreye alıyoruz. Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Kaynak: DHA


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