Bakan Albayrak: 11 yılın en iyi çeyreklik performansı

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, borsadaki yükselişi değerlendirdi.

Türkiye'ye ve piyasalara güvenin her geçen gün arttığını vurgulayan Albayrak, "Borsa İstanbul, nisan-haziran döneminde yüzde 29,9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür! @borsaistanbul pic.twitter.com/dYTb876j0r — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 2, 2020



