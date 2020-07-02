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Bakan Albayrak: 11 yılın en iyi çeyreklik performansı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.07.2020 11:32 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'ye ve piyasalara güvenin her geçen gün arttığını belirterek, "Borsa İstanbul, nisan-haziran döneminde yüzde 29,9'luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak: 11 yılın en iyi çeyreklik performansı

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, borsadaki yükselişi değerlendirdi.

Türkiye'ye ve piyasalara güvenin her geçen gün arttığını vurgulayan Albayrak, "Borsa İstanbul, nisan-haziran döneminde yüzde 29,9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür." değerlendirmesinde bulundu.


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
valla siz çalıp siz söylüyorsunuz. varlık fonu ile al sat yapıyorsunuz. kaç tane yabancı yatırımcı giriş yapmış açıklayın o zaman. acemi yatırımcının elindekini alıyorsunuz habire.
Millet battı battı,İnsanlar ekmek alacak para bulamıyor geç bu masalları damat bey....
Allahını seversen başkan sen inanıyormusun birde açığa satışı serbest bıraktınız.. Hepten kumarhane oldu... Allah küçük yatırımcıyı korusun.. Şişirin şişirin.. En iyi performans.. İçler acısı... Sakın ha. Uzak durun borsadan şu ara.. Cok canlar yanar söyliyim.. Bir dost
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