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Bakan Albayrak: 2020'ye güçlü başlangıç yaptık

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 10:23 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak'ta 51,3 oldu.

Bakan Albayrak: 2020'ye güçlü başlangıç yaptık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak'ta 51,3 oldu. 2020'ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin ocakta 51,3 olduğunu, 2020'ye güçlü başlangıç yapıldığını belirtti. Bakan Albayrak, "Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak'ta 51,3 oldu. 2019'u tüm göstergelerde sağladığımız beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatmıştık. 2020'ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk" dedi.

KAYNAK:DHA

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,

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