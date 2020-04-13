Bakan Albayrak: 795 bin vatandaşın konut, ihtiyaç, araç kredisi ve kredi kartı borcu ötelendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ ve ‘Bireysel Destek Paketi’ kapsamında 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan vatandaşlar için maaş desteği verileceğini belirtti. Albayrak, “3 ay boyunca işten çıkarmaların önüne geçmeyi yasayla güvence altına alıyoruz. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan yahut bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza da maaş desteği vereceğiz. Aylık bin 170 TL maaş desteğini sağlayacağız. Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firmamız, 2 milyondan fazla çalışan başvurdu. Bu başvuruların 700 bini onaylandı” ifadelerini kullandı. Bireysel Destek Paketi'ne ise Türkiye genelinde 4 milyon 200 binden fazla kişinin başvurduğunu belirten Albayrak, “Bireysel Destek Paketimize 4 milyon 200 binden fazla vatandaşımız başvurdu. 250 binden fazla vatandaşımıza 1.5 milyar TL'nin üzerinde tahsis gerçekleşmiştir. Gerek kamu bankalarında, gerekse Kredi Garanti Fonu’nda (KGF) çalışan arkadaşlarımız, hafta sonu dahil yoğun bir mesai harcayarak tüm bu süreçleri hızlı bir şekilde neticelendirmek için çalışmalarına son sürat devam ediyor. KGF Destekli İş'e Devam Finansmanımız için 34 bin 858 firmamızın süreci sonuçlandı ve 29 milyar 558 milyon TL’lik bir finansman tahsis edildi. Finansman tahsisi yapılan firmaların yüzde 96’sını KOBİ’lerimiz oluşturdu” açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak, bugüne kadar 25 bin TL’lik destek finansmanına 289 bin 35 esnafın başvurduğunu belirterek, “25 bin TL'lik destek finansmanına bugüne kadar 289 bin 35 esnafımız başvurdu. 163 bin 450 esnafımızın süreci tamamlandı. 4,073 milyar TL finansman tahsis edildi. Ayrıca 72 bin 84 esnafımızda 25 bin lira limitli paraf ticari karta başvurdu. 66 bin 910 esnafımıza kartları tahsis edildi. Bu kapsamda 1,5 milyar liranın üzerinde bir destek devreye alınmış oldu” ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, kamu bankalarının kurumsal ve ticari işletmelerin 20 milyar 585 milyon TL tutarındaki kredi borcunu ötelerken, 795 bin vatandaşın da konut, ihtiyaç, araç kredisi ve kredi kartları için olan toplam 40,6 milyar TL'lik borcunu ötelediğini açıkladı. Albayrak, “Halkbank, 374 bin 674 esnafın kullanmış olduğu kredilerde önümüzdeki üç ayda vadesi gelecek olan 3,5 milyar TL tutarındaki taksitlerini faizsiz olarak erteledi. Kamu bankalarımız tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanlarında olurken, özel bankaların takındığı tavır bizleri fazlasıyla üzmektedir. Birlik ve beraberliğin üst düzeye çıktığı bugünlerde özel bankaları da sergiledikleri tavırlarla bu birliğin parçası olmaya bir kez daha davet ediyorum” dedi.

KAYNAK:İHA

