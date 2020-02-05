Bakan Albayrak açıkladı! Deprem bölgesindeki esnafa faizsiz 50 bin TL kredi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak açıklama yaptı.

Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları;

Başta Elazığ ve Malatya olmak üzere depremde vefat eden 41 vatandaşa Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Malumunuz Türkiye çok güçlü bir ülke. Özellikle son 18 yıldaki AKP döneminde güçlü değişim geçirmiş bir ülke. İnşallah Elazığ ve Malatya2da en kısa sürede yaralarımızı saracağız. Tabi bu noktada ilişkili bakanlıklarımızın tamamı çok yoğun bir mesai ortaya koyuyor. Bizim bakanlığımız üzerinde d eçok önemli talep ve sıkıntıları birinci ağazdan dinledik. Depremden etkilenen noktalarda işçilerimiz, esnaflarımzı başta olmak üzere taleplerin hepsini dinledik.

"Özellikle bugün Elazığ merkezinde yaşanan bu yıkımın ekonomiye etkisi üzerinde acil durumlar atma noktasında birtakım kararlar aldık.

Halkabank Elazığ ve Malatya'da tüm esnaflara 50 bine kadar beş yıl vadeli ve faizsiz kredi hazarlayacak. Halbank bölgedeki tüm esnafın kredisini fazisiz olarak bir etkileyecek.

Ziraat bankası yine bir yıl boyunca bu iki ülkede çifçilerin kredilerini fazisiz bir şekilde etkileyecek.

