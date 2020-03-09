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Bakan Albayrak açıkladı! İşte tekstil sektörü için yeni finansman paketi

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.03.2020 13:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8.5'lik bu yıl hedefini de çok rahat şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor." diye konuştu. Tekstil sektörü için imalatta 60 ay vadeli sabit %9 faizli kredi verilecek. Ticarette ise 9 aya kadar anapara ödemesiz kredi imkanı sunulacak.

Bakan Albayrak açıkladı! İşte tekstil sektörü için yeni finansman paketi

Denizli İş Dünyası ile buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tekstil sektörüne yönelik hazırlanan finansman desteği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, tekstil sektörü için imalatta 60 ay vadeli sabit yüzde 9 faizli kredi verileceğini açıkladı. Ek olarak, ticarette 9 aya kadar anapara ödemesiz kredi imkanı sunulacağını söyledi.

Albayrak, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ile ilgili olarak da "önlemlerimizi erkenden aldık" ifadesini kullandı.

Albayrak'ın mesajları şu şekilde;

"Türkiye küçülecek diyorlardı, son bir yılda yaşanan tüm gelişmeler rağmen 2019 yılını son çeyreğinde yüzde 6 büyüme ile kapattık.

Ocak ve şubat rakamları çok iyi geldi, bununla birlikte de son çeyrek rakamından çok daha iyi bir ilk çeyrek büyüme rakamı gelecek.

Son PMI rakamı son 2 yılın zirvesine çıktı.

Halihazırda dünya negatif ayrışırken biz pozitif ayrışan ülke konumuna geldik.

Koronavirüsle ilgili tedbirlerimizi erkenden aldık.

"Vergi affı geliyor" yalan haberleriyle bütçe rakamlarını sekteye uğratmaya çalışıyorlar.

Türkiye tüm göstergelerde pozitif ayrışmaya devam ediyor.

3 aydır muazzam bir küresel çarpışma yaşanırken ülkemizin en az etkiyi yaşaması için tüm tedbirleri alıyoruz.

Tekstil özelinde rekabet gücünü artırmak için yeni bir finansman program hazırladık.

(Tekstil sektörü) İmalatta 60 ay vadeli sabit %9 faizli kredi veriyoruz.

(Tekstil sektörü) Ticarette 9 aya kadar anapara ödemesiz kredi imkanı sunulacak."

Ayrıntılar geliyor...


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Anahtar Kelimeler:
Bakan Albayrak, enflasyon,

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