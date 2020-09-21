FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Albayrak: Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bıraktık

Bakan Albayrak: Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bıraktık

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.09.2020 15:43 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin, Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığı büyüme oranıyla ikinci sırayı elde ettiğini bildirdi.

Bakan Albayrak: Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bıraktık

Albayrak, Twitter hesabından Türkiye'nin tarımsal büyümesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bu alanda sağlanan gelişmeye dikkati çeken Albayrak, "Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla ikinci sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak." ifadelerini kullandı.

Albayrak, bu başarı için çaba gösteren ve emek veren tüm üreticileri de kutladığını kaydetti.

Bakan Albayrak, paylaşımında, tarımda Avrupa ülkelerinin 2003-2019 dönemine ilişkin ortalama büyüme hızlarına ilişkin bir tabloya da yer verdi. Buna göre, Slovakya yüzde 7,89'luk büyüme hızıyla listenin ilk, Türkiye yüzde 3,03'lük oranla ikinci sırasında yer alıyor. Türkiye'yi yüzde 2,83 ile Norveç izliyor.

Listeye göre, Danimarka, Almanya ve Belçika gibi ülkelerde ise daralma yaşandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor
21 Eylül evde bakım maaşı yatan iller!21 Eylül evde bakım maaşı yatan iller!
Yıl sonu dolar ne kadar olur? Dolar alınır mı? 2021 dolar tahmini ne kadar?Yıl sonu dolar ne kadar olur? Dolar alınır mı? 2021 dolar tahmini ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu!
Bankacılıkta yeni dönem başlıyor
Bankacılıkta yeni dönem başlıyor
Ehliyet bilgileri kimlik kartlarına yükleniyor
Ehliyet bilgileri kimlik kartlarına yükleniyor
ÖTV sonrası o araçlara talep arttı!
ÖTV sonrası o araçlara talep arttı!
Efsane kasa ilk günkü gibi yollarda!
Efsane kasa ilk günkü gibi yollarda!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Bekçi alımı başvuruları ne zaman?
Bekçi alımı başvuruları ne zaman?
SGK'ya prim borcu olanlara müjde! Bu fırsat sayesinde...
SGK'ya prim borcu olanlara müjde! Bu fırsat sayesinde...
Okuyucu Yorumları 11 yorum
inanan kesin çıkıyor geçen benzine 28 kuruş zamn geldi iş yerindeki bekçi bunu savunuyor sanki benizn istasyonu var. size inanmış böyle beyinsizler olduğu sürece daha çok iktidar olursunuz.
Ekonomide dunya sonuncusu ülkeyiz en fakir ülkeyiz milletle dalga geciyor avrupa ülkelerini geride biraktik diye.2023e kadar saltanati surdurun
Bu olayı kutlamamız lazım. Akşam 2 bira alıyım :)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TL dolar ve euro karşısında eriyor
TL dolar ve euro karşısında eriyor
Hatalı basım 50 liraya 20 bin lira istiyor
Hatalı basım 50 liraya 20 bin lira istiyor
21 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı!
21 Eylül evde bakım maaşı yatan iller!
Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 33 zam
Yüzde 33 zam geldi
Merkez Bankası faiz kararını ne yapacak?
Merkez Bankası faiz kararını ne yapacak?
Palamutlar hem ağırlığını hem de fiyatını ikiye katladı
Palamut büyüdükçe fiyatı da arttı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.