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Bakan Albayrak büyüme verilerini değerlendirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.02.2020 14:31 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan sanayi üretim verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak büyüme verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Sanayi Üretim Endeksi verilerini değerlendirdi. Albayrak, Sanayi Üretim Endeksi'nin 2019 yılının son ayında da güçlü bir yükseliş gösterdiğini belirtti. Göstergeler reel sektör için ivmelenme sürecinin sağlam adımlarla devam ettiğinin işaretlerini ortaya koyarken, Bakan Albayrak’ın verdiği bilgilere göre sanayi üretimi alt sektörleri Aralık ayı verilerine göre Orta-Yüksek Teknoloji Endeksi aylık yüzde 3,9 oranında artış gösterirken, yıllık olarak yüzde 11,8 artış gösterdi. İmalat Sanayi Endeksi aylık yüzde 1,9 artış gösterirken, yıllık 9,1 olarak arttı. Sermaye Mali Endeksi’nin aylık büyüme oranı yüzde 3 olurken, yıllık yüzde 12,4 oldu. Dayanıklı Tüketim Malı Endeksi aylık yüzde 7,4 artış gösterirken, yıllık 4,8 artış gösterdi. Ara Malı Endeksi aylık yüzde 1,9 oranında artış sağlarken, yıllık 10,6 oranında artış gösterdi.

Bakan Albayrak, “Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor. Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık yüzde 8,6’lık artış, bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor. Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretim verileri,

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