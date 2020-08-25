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Bakan Albayrak canlı yayında açıkladı! BOTAŞ ve TPAO halka açılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.08.2020 21:36 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV canlı yayınında Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj ve arama faaliyetlerinde bulunan gemilerin bağlı olduğu TPAO ve BOTAŞ'ın halka açılacağını duyurdu.

Bakan Albayrak canlı yayında açıkladı! BOTAŞ ve TPAO halka açılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak NTV canlı yayınında Karadeniz ve Akdeniz'deki sondaj ve doğalgaz arama faaliyetlerine değindi. Bakan Albayrak açıklamasında TPAO ve BOTAŞ'ın halka açılacağını duyurdu.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şu şekilde:

"Şu son süreç, gerek TPAO'yu gerek BOTAŞ'ı farklı bir noktaya çıkaracak. Bu keşiflerin geliştirilmesiyle birlikte ikisininde hisseleri halka açılacak. Belki THY'den de daha büyük kapasiteye sahip firmaları olacak. Marka olacaklar. Biz bu alt yapıları döşüyoruz. Bununla ilgili önemli haberleri ileride göreceğiz inşallah"

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yani yabancılara satılacak.
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