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Bakan Albayrak: Çok olağanüstü bir durum olmadıkça döviz kuruna müdahale edilmeyecek

04.11.2020 09:59 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti milletvekillerine ekonomi konusunda verdiği brifingde çok olağanüstü bir durum olmadıkça döviz kuruna müdahale edilmeyeceği mesajını verdi.

Bakan Albayrak: Çok olağanüstü bir durum olmadıkça döviz kuruna müdahale edilmeyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlık binasında AKP'li milletvekillerine kapsamlı ekonomi sunumu yaptı. Albayrak, salgın koşullarına rağmen bir çok ülkeye göre ekonomik göstergelerin iyi olduğunu belirtti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen ve yaklaşık üç saat süren brifingde Albayrak'ın, ABD seçimleri ve koronavirüs salgını gibi etkenler nedeniyle bütün dünyada benzer dalgalanmaların yaşandığına işaret ederek, çok olağanüstü bir durum olmadıkça döviz kuruna müdahale edilmeyeceği mesajı verdiği belirtildi.

DÖVİZ KURLARI: TEK GÖSTERGE DEĞİL

Edinilen bilgiye göre toplantıda, son dönemde döviz kurlarındaki hızlı yükseliş de gündeme geldi. Milletvekillerinin bu konudaki sorularını yanıtlayan Albayrak, dünyada artan belirsizlik nedeniyle döviz kurlarının dalgalı seyrettiğini ifade etti.

Bu durumun Türkiye'ye özgü olmadığını ve tüm dünyada bu tür dalgalanmalar yaşandığını kaydeden Albayrak, bir süre sonra dengeye oturacağını belirtti.

Toplantıya katılan bazı milletvekilleri, Albayrak'ın "olağanüstü bir durum, gelişme olmadıkça dövize müdahale edilmeyeceği" mesajı verdiğini ifade etti.

Albayrak ayrıca, döviz kurlarının ekonominin performansı için tek kriter olmadığını belirterek, ekonominin en önemli üç ayağını oluşturan, istihdam, üretim ve pandemi nedeniyle sıkıntı yaşanmasına karşın istihdamda da birçok Avrupa ülkesine göre daha iyi durumda olunduğunu anlattı.

Ekim ayı ihracatının 17 milyar dolar dolayında olduğunu vurgulayan Albayrak, bunun Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamı olduğuna işaret etti.

BÜYÜME RAKAMI: 0'IN ÜSTÜ, 1'İN ALTI

Pandemi nedeniyle Çin dahil, birçok ülkenin büyüme rakamlarını revize ettiğini ifade eden Albayrak, Türkiye için ise bu rakamın "0'ın üstü, 1'in altı" olarak öngörüldüğünü söyledi.

Toplantıda bazı milletvekilleri, piyasanın canlanması için yaz aylarında düşük faizli kredi uygulamasının konut ve otomobil fiyatlarını yükselttiğine işaret ettiler.

Özellikle ikinci el otomobildeki artışa dikkat çekildi. Bakan Albayrak ise pandemi nedeniyle otomobil üretiminin düştüğünü, ancak şimdi üretimin artmaya başlamasıyla, sıkıntının azalacağı beklentisini dile getirdi.

Albayrak, yükselişin sürmesi halinde yeni bazı önlemlerin devreye sokulabileceğini de vurguladı.

Altyapı yatırım hedeflerini de anlatan Albayrak, 2021'den itibaren demiryolu yatırımlarına ağırlık verileceğini de ifade etti.

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