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Bakan Albayrak: Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.09.2020 16:20 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz! Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye’ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz" dedi

Bakan Albayrak: Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 3 Eylül'de elektrik üretiminde kırılan rekora ilişkin tweetini alıntılayarak, durmadıklarını, üretimi sürdürdüklerini, yatırımlarla ve projelerle Türkiye'ye çağ atlattıklarını belirtti.

Tarihi doğal gaz keşfinin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attıklarına işaret eden Albayrak, "Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
dalga geciyor
Yav he he sen yükselirken neden se biz düşüyoruz millet yakında simit de bulamayacak
cocukken mahalle arasinda en cok ip atlayan oyunu oynardik, bunlarda ayni cocuk kafasinda
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