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Bakan Albayrak duyurdu! 40 bin çiftçiye erken ödeme yapılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.03.2020 10:49 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "TÜRKŞEKER, 40 bin çiftçiye verilmesi gereken avans ile küspe istihkak bedellerinin ödemesini erken yapacak." dedi.

Bakan Albayrak duyurdu! 40 bin çiftçiye erken ödeme yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TÜRKŞEKER'in haziran sonunda yaklaşık 40 bin çiftçiye ödemesi gereken avans bedelleri ve Ramazan ile Kurban bayramları öncesi ödemesi gereken küspe istihkak bedelleri olan 250 milyon liranın 3 Nisan'da pancar çiftçisinin hesaplarında olacağını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Albayrak'ın pancar çiftçisine yapılacak ödemelere ilişkin değerlendirmesi yer aldı.

Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" ile birçok kesime destek verildiğini anımsattı.

Şimdi bir müjdeyi de pancar çiftçisine verdiklerini aktaran Albayrak, TÜRKŞEKER'in haziran ayı sonunda yaklaşık 40 bin çiftçiye ödemesi gereken avans bedelleri ve Ramazan ile Kurban bayramları öncesi ödemesi gereken küspe istihkak bedelleri toplamı olan 250 milyon liranın 3 Nisan'da pancar çiftçisinin hesaplarında olacağını kaydetti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçi,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Gerçek Ciddi Manada vatandaşa Maddi destek yok..Hepsi Reklam şov Bankaya gidiyorsun Farklı şeyler söyliyolar...Birileride yardım ediliyor sanıyor..
diğer çiftçiler ne olacak 2019 mazot desteği hala yatmadı
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