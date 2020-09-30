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Bakan Albayrak duyurdu! 'En kısa sürede hayata geçireceğiz'

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.09.2020 15:51 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada; "2023’e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak duyurdu! 'En kısa sürede hayata geçireceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2021-2023 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı (YEP) doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldıkları tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceklerini bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Atılacak adımların niteliğini artırmak için eylül ayı FİKKO toplantısını gerçekleştirdiklerini aktaran Albayrak, "2023'e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı,


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