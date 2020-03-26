Bakan Albayrak duyurdu! Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları başladı

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulandı.
Ekonomik İstikrar Kalkanı ile firmalara maliyet ve istihdam desteği sağlamak için ilan ettiğimiz “Kısa çalışma desteği” başladı. Süreçten etkilenen tüm firmalarımız başvurabilir. Çalışanları koruyacak, firmalarımızı destekleyecek ve #BirlikteBaşaracağız
Ekonomik İstikrar Kalkanı ile firmalara maliyet ve istihdam desteği sağlamak için ilan ettiğimiz “Kısa çalışma desteği” başladı. Süreçten etkilenen tüm firmalarımız başvurabilir.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 26, 2020
Çalışanları koruyacak, firmalarımızı destekleyecek ve #BirlikteBaşaracağız https://t.co/2SqwzJ46zH
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