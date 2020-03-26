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Bakan Albayrak duyurdu! Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.03.2020 14:46 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Kısa çalışma desteği'nin başladığını duyurdu. Albayrak, süreçten etkilenen tüm firmaların başvuru yapabileceğini bildirdi.

Bakan Albayrak duyurdu! Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları başladı

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulandı.

Ekonomik İstikrar Kalkanı ile firmalara maliyet ve istihdam desteği sağlamak için ilan ettiğimiz “Kısa çalışma desteği” başladı. Süreçten etkilenen tüm firmalarımız başvurabilir. Çalışanları koruyacak, firmalarımızı destekleyecek ve #BirlikteBaşaracağız


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kısa çalışma desteği,

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