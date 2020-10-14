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Bakan Albayrak: Ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.10.2020 13:49 | Son Güncelleme

Twitter hesabı üzerinden 1-13 Ekim dönemindeki dış ticaret rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme girildi." dedi.

Bakan Albayrak: Ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1-13 Ekim dönemindeki dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

YEP hedeflerine dikkati çeken Albayrak, "YEP hedefleri kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme girildi. Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,1'e çıkarken altın hariç bu rakam yüzde 101,8. Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak, mesajında yer verdiği infografikte de söz konusu dönemde yapılan ihracat ve ithalat rakamlarını paylaştı. Buna göre, Türkiye 1-13 Ekim'de 6 milyar 909 milyon dolarlık ihracat, 7 milyar 501 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde altın hariç ihracat tutarı 6 milyar 720 milyon doları, ithalat ise 6 milyar 600 milyon doları buldu.


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