FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Albayrak: Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçildi

Bakan Albayrak: Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.08.2020 17:08 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2002'de toplanan her 100 lira verginin sadece 14,3 lirası hizmet için harcanırken, 2019'da 85,2 lirasının sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanıldığını belirterek "Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak: Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçildi

Albayrak, Twitter hesabından, vergi geliri ile gelir ve kar üzerinden alınan vergilerin, OECD ülkelerinin yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığı videolu grafik paylaştı.

Bakan Albayrak, 2002'de toplanan her 100 liralık verginin sadece 14,3 lirasının vatandaşlara hizmet için harcandığına dikkati çekerek "Artık toplanan her 100 lira verginin 85,2 lirası sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur." değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK:AA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...
Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatar? Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatar?
Hiç çalışmadan emekli olmak mümkün! Hiç çalışmadan emekli olmak mümkün!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu
Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu
81 ilde kurulmuştu... Göreve başladılar
81 ilde kurulmuştu... Göreve başladılar
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, esnaf araç bulamıyor
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, esnaf araç bulamıyor
Bakan duyurdu: Yarın hesaplara yatıyor
Bakan duyurdu: Yarın hesaplara yatıyor
Altın fiyatları yükselecek mi?
Altın fiyatları yükselecek mi?
Bakan duyurdu! O faturalar 1 ay ertelenecek
Bakan duyurdu! O faturalar 1 ay ertelenecek
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?
TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?
Altın fiyatları düşecek mi?
Altın fiyatları düşecek mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Enflasyon düşer mi? AA Finans ağustos ayı enflasyon beklentisi anketi sonuçlandı!
Enflasyon düşer mi?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatar?
Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatar?
Giresun'daki üreticilerin ORKÖY kapsamındaki kredi borçları 1 yıl ertelendi
O ödemeler bir yıl ertelendi
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi
Çalışanları ilgilendiriyor! Yıl sonuna kadar uzatılsın talebi
Yastıkaltı tasarruflardan konuta 90 milyar lira aktı
Yastıkaltı tasarruflardan konuta 90 milyar lira aktı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.