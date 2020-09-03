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Bakan Albayrak: İhracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90 oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.09.2020 14:15 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustos ayı ihracat rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90 oldu" dedi.

Bakan Albayrak: İhracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90 oldu

Albayrak, Twitter hesabından, ihracat ve ihracatçı rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini anımsatan Albayrak, "Haziran-ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç yüzde 90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10 bin 816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın paylaşımında, bu yıl başından beri ihracat yapmaya başlayan şirketler ve gerçekleştirdikleri ihracat rakamlarına ilişkin tablo da yer aldı. Buna göre, sadece ağustos ayında 1307 yeni şirket 110,2 milyon dolarlık ihracata imza attı.


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