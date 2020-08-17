Bakan Albayrak: Konut satışları tüm zamanların rekorunu kırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklanan temmuz ayı konut satış istatistiklerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak, "250 alt sektörü hareket geçiren inşaat sektöründe konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak rekor kırdı." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor.

Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı.

Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum.???? https://t.co/nbpo4mkGdw