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Bakan Albayrak: Konut satışları tüm zamanların rekorunu kırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.08.2020 10:46 | Son Güncelleme

Bakan Albayrak, temmuz ayı konut satış istatistiklerine ilişkin, "250 alt sektörü hareket geçiren inşaat sektöründe konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak rekor kırdı." dedi.

Bakan Albayrak: Konut satışları tüm zamanların rekorunu kırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklanan temmuz ayı konut satış istatistiklerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak, "250 alt sektörü hareket geçiren inşaat sektöründe konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak rekor kırdı." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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