Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini yapacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde aldıkları tedbirleri hatırlattı.

Bu süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşların taleplerini yerine getirmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Albayrak, "Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Albayrak, dün de ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceklerini duyurmuştu.

KAYNAK:AA

Süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeyi sürdürüyoruz.



Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz. #BizBizeYeterizTürkiyem#BirlikteBaşaracağız https://t.co/FSmg9yoJXL — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 2, 2020



