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Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini yapacağız

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2020 12:31 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini yapacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde aldıkları tedbirleri hatırlattı.

Bu süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşların taleplerini yerine getirmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Albayrak, "Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Albayrak, dün de ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceklerini duyurmuştu.

KAYNAK:AA


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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ek ders ücreti,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Evet bence de onları aç bırakmayın, Biz taş yesek te onlar bal kaymak yesin
Sayin bakanim yeni ise girdim ailemden ayriyim isi brakmak zorunda kalacam ben kirami nasil odim ? verdiginiz sartlari sagliyamiyoruz ne yazikki
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