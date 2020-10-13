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Bakan Albayrak: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz!

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.10.2020 11:46 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sanayi üretim verisiyle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sanayi üretim verisiyle ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, 'OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz! Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4; perakende satış hacmi yüzde 5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık yüzde 23,5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz' dedi.


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