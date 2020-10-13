Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sanayi üretim verisiyle ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, 'OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz! Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4; perakende satış hacmi yüzde 5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık yüzde 23,5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz' dedi.

OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz!



Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi.



İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz. pic.twitter.com/t1E1D6jyac — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 13, 2020



