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Bakan Albayrak: Sektörleri kapsayacak destek ve önlem uygulanacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.03.2020 09:45 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Piyasaların likiditeye erişiminde aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındı, alınacak. Sektörleri kapsayacak destek ve önlem uygulanacak." dedi.

Bakan Albayrak: Sektörleri kapsayacak destek ve önlem uygulanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Koronavirüs ile olduğu gibi ekonomik etkileriyle mücadelede de sorun küresel, mücadele ulusaldır." açıklamasında bulundu.

"Piyasaların likiditeye erişiminde aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındı, alınacak. Sektörleri kapsayacak destek ve önlem uygulanacak." ifadelerini kullanan Albayrak, "Atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar, Türkiye ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Atılacak adımların Cumhurbaşkanı tarafından bu hafta açıklanacağını, ayrıca kurumların da gerekli adımları hafta boyunca atacağını kaydeden Bakan Albayrak, "Ülkemiz olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs,

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