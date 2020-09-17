Bakan Albayrak: Sonuna kadar arkasındayız

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Türk Reasürans AŞ'nin birinci kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.
Şirketin Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirildiğini anımsatan Albayrak, "Türk Reasürans AŞ'nin ilk yılını tebrik ediyorum. İstanbul Finans Merkezi’nden doğan ilk global Türk markası olma hedefinizin sonuna kadar arkasındayız." değerlendirmesini yaptı.
Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirdiğimiz Türk Reasürans A.Ş.'nin ilk yılını tebrik ediyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 17, 2020
İstanbul Finans Merkezi’nden doğan ilk global Türk markası olma hedefinizin sonuna kadar arkasındayız! https://t.co/24yx5gcq8i
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