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Bakan Albayrak sosyal medyada duyurdu: Ekonomimize yılda 1.5 milyar TL katkıda bulunacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.06.2020 18:47 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yusufeli Barajı'na ilişkin "Ekonomimize de yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak." açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak sosyal medyada duyurdu: Ekonomimize yılda 1.5 milyar TL katkıda bulunacak

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

"Bugün Cumhurbaşkanımız'ın iştirakleriyle yapılan beton dökme töreni, Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak."


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