Bakan Albayrak sosyal medyada duyurdu: Ekonomimize yılda 1.5 milyar TL katkıda bulunacak

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

"Bugün Cumhurbaşkanımız'ın iştirakleriyle yapılan beton dökme töreni, Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak."

Bugün Cumhurbaşkanımız'ın iştirakleriyle yapılan beton dökme töreni, Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak. pic.twitter.com/JXm4gsnZV2 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 6, 2020



