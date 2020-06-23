FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Albayrak'tan Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Bakan Albayrak'tan Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.06.2020 11:35 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye Bankalar Birliği’nin 63. Genel Kurul Toplantısı'nda konuşuyor. Albayrak'ın açıklamasına göre, konut kredisine başvuru sayısı 133 bini geçti.

Bakan Albayrak'tan Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Türkiye Bankalar Birliği 63. Genel Kuruluna katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuşma yapıyor.

Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Normalleşme süreci dönemi özellikle en başında bankacılık sektörümüzde böyle bir toplantıda buluşmayı önemli görüyorum. Zamanlaması itibariyle genel kurul pandemi nedeniyle ertelenmiş olsa da normalleşmeye denk gelmesi iyi bir tesadüf oldu.

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ile mücadelede alınan önlemler sayesinde normalleşmeye en hazır ekonomik açıdan en az hasarla giren ekonomi olduk. Piyasa ve ekonomide toparlanmayı en hızlı sağlamak için tüm paydaşlarla çalışmaları sürdürüyoruz.

COVID-19 öncesine yönelik göstergeler büyüme yılın ilk çeyreğinde son dönemde yüzde 4,5 üzerinde gerçekleşeceğini, sonraki dönemlerde de bu eğilimin devam edeceğini işaret ediyordu. İkinci çeyrekte olumsuz ekonomik görünüme rağmen haziran önce rakamlar toparlanmaya ve güvende iyileşmeye yönelik pozitif işaretler vermeye başladı. Bu gelişmede ekonomik altyapının ve sağlık sisteminin güçlü olması salgının etkilerini önlemeye yönelik tedbirlerin alınması Türkiye'de genel karantina uygulanmaması firmaların ta kapasite olmasa da üretim ve ihracata devam etmesi mayısta normalleşmenin yapılması etkili oldu.

54.9 olan tüketici güven endeksi mayısta 62.5 reel güven endeksi yükseldi ekonomi güven endeksi nisanda 51.3 mayısta 61.7 PMI 33.4 iken mayısta 40.9 TCMB para politikası ve güçlü faiz indirimi yanı sıra kamu bankalarını düşük faizle verdiği kredilerle reel sektörü desteklemesi kredi büyümesi güçlü seyrine devam etti.

Özel bankaların da katılmasıyla iktisadi faaliyetteki toparlanmayı güçlü görmeye başlıyoruz. İvme kazanan kur etkisinden arındırılmış kredi büyümesi yüzde 27,3 seviyesinde gerçekleşti. Ticari kredilerin yılı 27,4 yurt içi talep ve beklentilerde iyileşmenin pozitif yönde gözlendiği ortaya çıkıyor.

Normalleşmenin hız kazanmasıyla tedbirlerin etkisiyle kamu bankaların öncülüğünde konut ticari taşıtlar çeşitli sektörlere yönelik kampanyalarla üzerinde çalışmakta olduğumuz yeni istihdam paketi ekonomide iyileşmeyi desteklemeye devam edecek.

Düşük maliyetli konut kredisi son 133 bin başvuruyu geçti. Şu ana kadar 101 binin üzerinde 25 milyar liralık tahsis edildi. Pazar ve talep daralmaları sınırlardaki önlemler ihracat 10.8 artış kaydetti.Nisana göre haziran ayının ilk 21 gününde ihracatımız bir önceki yılın haziranına göre yüzde 24,6 artış gösterdi. Trendin güçlü şekilde devam ettiğini gösteriyor. Avrupa PMI rakamları ticari ortaklarımızda da toparlanmanın sürdüğünü göstermesi ihracatta da toparlanmanın başladığını gösteriyor.

Ertelenmiş talebin devreye girmesi ve alınan tedbirlerle birlikte Türkiye'nin 'V' şeklinde toparlanmayla çıkarak kısa zamanda potansiyel büyümesine yakınsamasını bekliyoruz. Büyüme trendine baktığımızda ihracatın yüksek katma değerli üretime dayalı modeli hayata geçirmeye devam edeceğiz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı
Bu çilekler çok farklı! Yetiştirirken bakın ne yapıyor?Bu çilekler çok farklı! Yetiştirirken bakın ne yapıyor?
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

Çankırı'da deprem!

Çankırı'da deprem!

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! Az bulunan 500 lira 3 bin TL

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! Az bulunan 500 lira 3 bin TL

İnternette bu dolandırıcılığa dikkat: Sakın teslim etmeyin!

İnternette bu dolandırıcılığa dikkat: Sakın teslim etmeyin!

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Tavan arasında buldu, çoğalttı!

Tavan arasında buldu, çoğalttı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Torba teklif kabul edildi!

Torba teklif kabul edildi!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kıdem tazminatında yeni dönem

Kıdem tazminatında yeni dönem

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Okuyucu Yorumları 27 yorum
FAİZİ DÜŞÜRÜYOSUN EV FİYATLARI FIRLIYOR FAİZ YÜKSELİYOR EV FİYATLARI İNİYOR VATANDAŞA HİZMET BUNUN NERESİNDE BUNU AÇIKLAYIN!!
133bin kişinin günahına ortak olmak, başarılar.
Yapılandırma Mağdurları içinde biseyler yapsanız yüksek faizlerle kredi kullandık şuan hakkımız olan yapılandırmayı yapamıyoruz...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü yatırımcıdan çarpıcı Bitcoin tahmini

Ünlü yatırımcıdan çarpıcı Bitcoin tahmini

Bu çilekler çok farklı! Yetiştirirken bakın ne yapıyor?

Bu çilekler çok farklı! Yetiştirirken bakın ne yapıyor?

Küresel kömür tüketimi 16 yılın en düşük seviyesinde

16 yılın en düşük seviyesinde

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 'İstihdam Kalkanı' genç istihdamını kolaylaştıracak

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 'İstihdam Kalkanı' genç istihdamını kolaylaştıracak

Saros'ta kalamar avı bollaştı, fiyatı 60 liraya düştü

Fiyatı 60 liraya kadar düştü!

Kıdem tazminatı fonu nasıl olacak? İşte Yeni kıdem tazminatı düzenlemesinin detayları

Kıdem tazminatında yeni düzenleme

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.