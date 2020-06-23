Bakan Albayrak'tan Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Türkiye Bankalar Birliği 63. Genel Kuruluna katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuşma yapıyor.

Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Normalleşme süreci dönemi özellikle en başında bankacılık sektörümüzde böyle bir toplantıda buluşmayı önemli görüyorum. Zamanlaması itibariyle genel kurul pandemi nedeniyle ertelenmiş olsa da normalleşmeye denk gelmesi iyi bir tesadüf oldu.

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ile mücadelede alınan önlemler sayesinde normalleşmeye en hazır ekonomik açıdan en az hasarla giren ekonomi olduk. Piyasa ve ekonomide toparlanmayı en hızlı sağlamak için tüm paydaşlarla çalışmaları sürdürüyoruz.

COVID-19 öncesine yönelik göstergeler büyüme yılın ilk çeyreğinde son dönemde yüzde 4,5 üzerinde gerçekleşeceğini, sonraki dönemlerde de bu eğilimin devam edeceğini işaret ediyordu. İkinci çeyrekte olumsuz ekonomik görünüme rağmen haziran önce rakamlar toparlanmaya ve güvende iyileşmeye yönelik pozitif işaretler vermeye başladı. Bu gelişmede ekonomik altyapının ve sağlık sisteminin güçlü olması salgının etkilerini önlemeye yönelik tedbirlerin alınması Türkiye'de genel karantina uygulanmaması firmaların ta kapasite olmasa da üretim ve ihracata devam etmesi mayısta normalleşmenin yapılması etkili oldu.