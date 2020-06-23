Bakan Albayrak'tan Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Türkiye Bankalar Birliği 63. Genel Kuruluna katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuşma yapıyor.
Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Normalleşme süreci dönemi özellikle en başında bankacılık sektörümüzde böyle bir toplantıda buluşmayı önemli görüyorum. Zamanlaması itibariyle genel kurul pandemi nedeniyle ertelenmiş olsa da normalleşmeye denk gelmesi iyi bir tesadüf oldu.
Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ile mücadelede alınan önlemler sayesinde normalleşmeye en hazır ekonomik açıdan en az hasarla giren ekonomi olduk. Piyasa ve ekonomide toparlanmayı en hızlı sağlamak için tüm paydaşlarla çalışmaları sürdürüyoruz.
COVID-19 öncesine yönelik göstergeler büyüme yılın ilk çeyreğinde son dönemde yüzde 4,5 üzerinde gerçekleşeceğini, sonraki dönemlerde de bu eğilimin devam edeceğini işaret ediyordu. İkinci çeyrekte olumsuz ekonomik görünüme rağmen haziran önce rakamlar toparlanmaya ve güvende iyileşmeye yönelik pozitif işaretler vermeye başladı. Bu gelişmede ekonomik altyapının ve sağlık sisteminin güçlü olması salgının etkilerini önlemeye yönelik tedbirlerin alınması Türkiye'de genel karantina uygulanmaması firmaların ta kapasite olmasa da üretim ve ihracata devam etmesi mayısta normalleşmenin yapılması etkili oldu.
54.9 olan tüketici güven endeksi mayısta 62.5 reel güven endeksi yükseldi ekonomi güven endeksi nisanda 51.3 mayısta 61.7 PMI 33.4 iken mayısta 40.9 TCMB para politikası ve güçlü faiz indirimi yanı sıra kamu bankalarını düşük faizle verdiği kredilerle reel sektörü desteklemesi kredi büyümesi güçlü seyrine devam etti.
Özel bankaların da katılmasıyla iktisadi faaliyetteki toparlanmayı güçlü görmeye başlıyoruz. İvme kazanan kur etkisinden arındırılmış kredi büyümesi yüzde 27,3 seviyesinde gerçekleşti. Ticari kredilerin yılı 27,4 yurt içi talep ve beklentilerde iyileşmenin pozitif yönde gözlendiği ortaya çıkıyor.
Normalleşmenin hız kazanmasıyla tedbirlerin etkisiyle kamu bankaların öncülüğünde konut ticari taşıtlar çeşitli sektörlere yönelik kampanyalarla üzerinde çalışmakta olduğumuz yeni istihdam paketi ekonomide iyileşmeyi desteklemeye devam edecek.
Düşük maliyetli konut kredisi son 133 bin başvuruyu geçti. Şu ana kadar 101 binin üzerinde 25 milyar liralık tahsis edildi. Pazar ve talep daralmaları sınırlardaki önlemler ihracat 10.8 artış kaydetti.Nisana göre haziran ayının ilk 21 gününde ihracatımız bir önceki yılın haziranına göre yüzde 24,6 artış gösterdi. Trendin güçlü şekilde devam ettiğini gösteriyor. Avrupa PMI rakamları ticari ortaklarımızda da toparlanmanın sürdüğünü göstermesi ihracatta da toparlanmanın başladığını gösteriyor.
Ertelenmiş talebin devreye girmesi ve alınan tedbirlerle birlikte Türkiye'nin 'V' şeklinde toparlanmayla çıkarak kısa zamanda potansiyel büyümesine yakınsamasını bekliyoruz. Büyüme trendine baktığımızda ihracatın yüksek katma değerli üretime dayalı modeli hayata geçirmeye devam edeceğiz.
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