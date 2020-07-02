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Bakan Albayrak'tan ihracat rakamlarıyla ilgili açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.07.2020 16:54 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hazirandaki ihracat rakamlarına dikkati çekerek, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak'tan ihracat rakamlarıyla ilgili açıklama

Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ihracatın haziranda aylık bazda yüzde 35,13, yıllık bazda ise yüzde 15,77 arttığına işaret etti.

Mayısta yüzde 74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 82,6’ya çıktığını, bu oranın altın hariç tutulduğunda yüzde 92,8 olduğunu belirten Albayrak, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır." değerlendirmesinde bulundu.


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