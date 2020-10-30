Bakan Albayrak'tan İzmir'deki depreme ilişkin açıklama

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.
Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 30, 2020
İzmir’deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin.
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