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Bakan Albayrak'tan kamu borcu açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.07.2020 12:12 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Ekonomimizin güçlü sacayaklarından biri olan düşük kamu borç stoku oranı, pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak'tan kamu borcu açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkilediğini bildirdi.

Uluslararası kurumların, pandemi süreciyle ülkelerin kamu borç stokunun milli gelire oranlarının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyelerine çıkacağını tahmin ettiğini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Ekonomimizin güçlü sacayaklarından biri olan düşük kamu borç stoku oranı, pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
iste adam iste bakan çekemeyenler utansın
dokunuzmaz bakanlar. Herşey güzel olacak. Seçimde bunları unutmayacağım. Çoklu akıl lazım.
ağam bizden eyleniiiiir.
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